Ни единого шанса оккупантам: Залужный показал работу HIMARS на фронте 12.01.2024, 22:52

Украинские экипажи находятся в постоянном ожидании новых координат для ударов.

Реактивный артиллерийский комплекс HIMARS эффективно уничтожает технику и живую силу противника по всей линии фронта. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Telegram.

Он отмечает, что экипажи постоянно в ожидании вражеской цели и за считанные минуты осуществляют погрузку и выезд на огневую позицию.

«Мы работаем круглосуточно, не оставляем оккупантам ни единого шанса. Конечно, хочется доставать еще более глубокие цели в тылу врага, чтобы навсегда выгнать их с родной земли», - цитирует Залужный военнослужащих из экипажа реактивного артиллерийского комплекса HIMARS.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины продемонстрировал видео, где экипаж на HIMARS выезжает на боевую позицию и бьет по вражеским целям.

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