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Психолог поделилась эффективным упражнением для крепкого сна

  • 12.01.2024, 23:14
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Психолог поделилась эффективным упражнением для крепкого сна

Оно очень простое.

С бессонницей может столкнуться каждый. Стресс, страх, постоянное нервное напряжение могут отобрать у белорусов сон. Как его вернуть, знает украинский психолог Ольга Коптева.

Упражнение «Мышечное напряжение»

Выполняйте упражнение лежа. Сначала очень сильно напрягите, а затем расслабьте одну ступню, затем другую. Перейдите к икрам, ягодицам, мышцам живота, рукам. А потом максимально напрягите все тело, даже лицо, и так же максимально расслабьтесь. Выполните упражнение трижды. И не забывайте глубоко спокойно дышать! Кстати, такое упражнение используется в йоге в конце тренировки, перед шавасаной (асана, во время которой человек лежит на спине с закрытыми глазами и расслабляется). Поэтому очень часто люди в шавасани засыпают.

– Мышечное напряжение помогает расслабиться, а концентрация на определенном порядке выполнения упражнения отвлекает нас от ненужных перед сном мнений, – объясняет действие упражнения Ольга Коптева. – Как результат – вы засыпаете.

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