Российский наземный дрон устроил оккупантам «дружественный огонь» 12.01.2024, 23:49

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Россияне испытывали экспериментальный боевой дрон.

В районе Новопрокоповки на территории временно оккупированной россиянами Запорожской области их боевой дрон со взрывчаткой заехал на позиции ВС РФ и взорвался в блиндаже.

Об этом сообщает Апостроф» со ссылкой на российские каналы, отмечая, что от «friendly fire» погибли трое солдат, еще двое получили серьезные ранения.

Как оказалось, российские оккупанты напичкали новый экспериментальный дрон взрывчаткой и отправили его в сторону позиций Вооруженных сил Украины. Однако запуск аппарата был совершен не с передовых позиций агрессора, а позади.

Дрон, не доехавший до позиций ВСУ, свалился в окоп «своих» военных, после чего сдетонировал, что и привело к взрыву. В результате трое оккупантов отправятся домой в черных пакетах. Также, как сообщается, один из выживших получил ранение кисти, а другой лишился ноги.

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