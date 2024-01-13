В трех регионах России больницы остались без отопления 13.01.2024, 1:45

Отопительный коллапс затронул не только жилые дома.

Серия коммунальных аварий на фоне сильных морозов в России затронула не только жилые дома, но и медицинские учреждения. На холод в помещениях жалуются пациенты и персонал больниц в Новосибирске, Костромской области и Пензе, сообщает The Moscow Times.

В Новосибирске 11 января произошла крупная коммунальная авария, в результате которой осталось без отопления около 400 зданий. Ресурсоснабжающая компания СГК сначала обещала устранить последствия аварии к 20:00 местного времени вчера, а затем сегодня до 18:00. Однако утром 12 января проблемы с теплоснабжением сохранялись в домах на девяти улицах и в трех микрорайонах. Больницы на левом берегу временно перестали госпитализировать и оказывать плановую хирургическую помощь из-за отсутствия отопления. Экстренных пациентов перевели на правый берег. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Нее Костромской области на плохое отопление жалуются врачи и посетители детской поликлиники. Администрация Нейского округа объяснила ситуацию «недобросовестным исполнением обязанностей операторами котельных».

В пензенской городской больнице № 6 пациентам приходится ходить в шапках и шарфах из-за не справляющейся отопительной системы. Проблема связана с износом системы, и в некоторых отделениях стационара на улице Стасова, 7, действительно, холодно. Решается вопрос о выделении средств на капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения и теплоснабжения медучреждения.

С начала 2024 года в российских регионах на фоне сильных морозов произошла серия коммунальных аварий, оставивших без тепла сотни тысяч людей от Подмосковья до Дальнего Востока. Одной из наиболее крупных стала авария на котельной в Подольске, в результате которой отопления лишились 20 тыс. жителей микрорайона Климовск.

При этом президент РФ Путин заявил, что российские власти в 2023 году осуществили масштабные инвестиции в инфраструктуру ЖКХ. По его словам, из разных источников на модернизацию системы было направлено 337 млрд руб.

Износ сетей коммунальной инфраструктуры в России, включая тепло- и водоснабжение, а также канализацию, к середине 2022 года превысил 70%. В то же время в 2024–2026 годах финансирование ЖКХ из федеральной казны будет урезано более чем вдвое. Это сулит России новые техногенные катастрофы в дополнение к рекордному всплеску в начале 2024 года, предупредил экономист Игорь Липсиц.