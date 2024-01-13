Полковник ВСУ: Путину стоит опасаться Северного Кавказа
- 13.01.2024, 3:03
Ситуация в РФ может резко поменяться.
Россияне будут пытаться добиться каких-либо успехов в войне против Украины перед президентскими выборами в России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В эфире «24 Канала» военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил замысел российского диктатора.
Планы Путина по фронту
По его словам, торжественное переписывание президента Путина на президента Путина состоится примерно 17 марта. Именно поэтому примерно в течение следующих 2 месяцев диктатору нужно продемонстрировать хоть что-то положительное. Или, как крайний вариант, не продемонстрировать ничего негативного. Это задача на ближайшие пару месяцев.
- Сейчас уже видно, что есть 2 направления, которые они не оставят в покое в течение этих 2 месяцев – это Купянск и Авдеевка, – подчеркнул Роман Свитан.
В районе Купянска сейчас собрано около полусотни тысяч россиян. Если смотреть в районе «треугольника» Валуйки, Купянск, Сватово. При этом они готовятся к тому, чтобы выйти с техникой.
«Ожидают постоянной морозной погоды, хотя бы на неделю, чтобы можно было двигаться тяжелой техникой. Такая же ситуация и в районе Авдеевки. Также примерно собрано до 50 тысяч российских солдат вместе с техникой», – рассказал военный эксперт.
То есть у них есть готовность продолжить давление – ждут только постоянных морозов, чтобы можно было выйти с техникой и начать движение.
Что происходит в Чечне
В чеченском городе Шале случился пожар на территории расположения 70-го гвардейского мотострелкового полка Российская Федерация. Известно, что здание сгорело вместе со всеми документами и припаркованными рядом автомобилями.
Роман Свитан отметил, что больше половины чеченцев за Ичкерию. У них есть свое государство, которое в определенное время растоптали те же русские террористы. Сейчас там оккупационный режим, которым руководит Кадыров. Однако управляет до того времени – пока Россия не станет разваливаться.
«Северный Кавказ будет одним из основных рычагов распада российской империи», – сообщил военный эксперт.
«Мы ждем пока Северный Кавказ начнет вспоминать о своей независимости. И, возможно, такие действия, как уничтожение штабов, военных объектов пророссийского режима, – станут началом этих действий», – добавил Свитан.