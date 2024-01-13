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Полковник ВСУ: Путину стоит опасаться Северного Кавказа

  • 13.01.2024, 3:03
Полковник ВСУ: Путину стоит опасаться Северного Кавказа
Роман Свитан

Ситуация в РФ может резко поменяться.

Россияне будут пытаться добиться каких-либо успехов в войне против Украины перед президентскими выборами в России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В эфире «24 Канала» военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил замысел российского диктатора.

Планы Путина по фронту

По его словам, торжественное переписывание президента Путина на президента Путина состоится примерно 17 марта. Именно поэтому примерно в течение следующих 2 месяцев диктатору нужно продемонстрировать хоть что-то положительное. Или, как крайний вариант, не продемонстрировать ничего негативного. Это задача на ближайшие пару месяцев.

- Сейчас уже видно, что есть 2 направления, которые они не оставят в покое в течение этих 2 месяцев – это Купянск и Авдеевка, – подчеркнул Роман Свитан.

В районе Купянска сейчас собрано около полусотни тысяч россиян. Если смотреть в районе «треугольника» Валуйки, Купянск, Сватово. При этом они готовятся к тому, чтобы выйти с техникой.

«Ожидают постоянной морозной погоды, хотя бы на неделю, чтобы можно было двигаться тяжелой техникой. Такая же ситуация и в районе Авдеевки. Также примерно собрано до 50 тысяч российских солдат вместе с техникой», – рассказал военный эксперт.

То есть у них есть готовность продолжить давление – ждут только постоянных морозов, чтобы можно было выйти с техникой и начать движение.

Что происходит в Чечне

В чеченском городе Шале случился пожар на территории расположения 70-го гвардейского мотострелкового полка Российская Федерация. Известно, что здание сгорело вместе со всеми документами и припаркованными рядом автомобилями.

Роман Свитан отметил, что больше половины чеченцев за Ичкерию. У них есть свое государство, которое в определенное время растоптали те же русские террористы. Сейчас там оккупационный режим, которым руководит Кадыров. Однако управляет до того времени – пока Россия не станет разваливаться.

«Северный Кавказ будет одним из основных рычагов распада российской империи», – сообщил военный эксперт.

«Мы ждем пока Северный Кавказ начнет вспоминать о своей независимости. И, возможно, такие действия, как уничтожение штабов, военных объектов пророссийского режима, – станут началом этих действий», – добавил Свитан.

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