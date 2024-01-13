В Киев тайно направляется новый глава МИД Франции 13.01.2024, 5:17

Стефан Сежурне

Стефан Сежурне только в четверг стал министром.

В ближайшее время Украину посетит новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Он уже «направляется в Киев», пишет французское издание Le Figaro со ссылкой на источники.

Во время визита в Украину новый глава французской дипломатии должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Отмечается, что эта встреча планировалась еще тогда, когда французский МИД возглавляла Катрин Колонна. Но из-за стремительных перестановок во французском правительстве вместо нее на встрече будет уже Сежурне.

Когда именно французский министр прибудет в Украину, не уточняется. По словам его окружения, Сежурне уже «направляется в Киев», чтобы продемонстрировать украинцам поддержку Франции на фоне российской агрессии.

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