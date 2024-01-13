В НАТО предположили, когда закончится война в Украине 13.01.2024, 6:30

Мирча Джоане

Заместитель генсека Альянса сделал важное заявление.

Следует готовиться к тому, что война Российской Федерации против Украины продлится еще долго и, возможно, не закончится даже в 2025 году. Об этом заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

- Мой призыв - готовиться к долгой войне, она будет продолжаться. Это не произойдет в 2024 году, вероятно, не в 2025 году. Мы нигде не видим военного потенциала, чтобы иметь возможность получить решающую победу тем или иным способом, - отметил заместитель генерального секретаря НАТО.

Он рассказал, что НАТО ожидает затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территории.

- Украинцам при нашей поддержке удалось вернуть 50% территории, сначала оккупированной россиянами. Это не мелочь. Мы ни при каких условиях не видим условий и не сможем принять, чтобы Россия вернулась к границе Румынии, - сказал Джоанэ.

Он отметил, что НАТО необходимо, чтобы Украина выстояла, Республика Молдова пришла в Европу, а Грузия пришла в евроатлантическое сообщество.

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