Хуситы атаковали «теневой флот» Путина у берегов Йемена 13.01.2024, 8:35

Нанесен удар по танкеру с российской нефтью.

Йеменские хуситы по ошибке обстреляли танкер, предположительно перевозивший российскую нефть, в Аденском заливе.

Об этом сообщает британская морская охранная компания Ambrey, на которую ссылается Reuters.

Согласно данным Ambrey, атака произошла у побережья Йемена. Капитан танкера под флагом Панамы предупредил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании о том, что корабль попал под обстрел. Ракета, выпущенная в сторону танкера, упала в воду в пределах 400-500 метров от его борта.

Экипаж танкера заметил три маленьких плавсредства, одно из которых, предположительно, выпустило ракету.

Пострадавших не оказалось, судно продолжило движение по своему маршруту.

Ambrey утверждает, что хуситы действовали на основе устаревшей информации. Танкер, ставший объектом атаки, ранее принадлежал британской компании Union Maritime, эти данные перестали быть актуальными пят месяцев назад. Это уже второй случай, когда танкер с российской нефтью становится объектом ошибочной атаки со стороны хуситов, отмечает компания.

Йеменские хуситы, контролирующие значительную часть страны и поддерживаемые Ираном, с 19 ноября активно осуществляют ракетные и беспилотные атаки на западные коммерческие суда в Красном море. Они рассматривают это как протест против военных действий Израиля в секторе Газа.

В ответ на эти действия США и Великобритания провели удары по военным целям хуситов в Йемене.

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