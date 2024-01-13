BILD: ВСУ перешли в контрнаступление под Купянском 13.01.2024, 8:37

Атаки тяжелой бронетехники вызвали панику у россиян.

Россияне прекратили масштабные атаки бронетехники на Синьковку в Харьковской области. Под Купянском российская армия остановила наступление и перешла к частичной обороне.

Об этом сообщил журналист BILD Юлиан Репке.

«Российские войска прекратили масштабные атаки бронетехники на село Синьковка Харьковской области. Этот населенный пункт они пытались взять, чтобы наступать дальше на Купянск. Уже около двух недель в атаку там идут лишь отдельные пехотные части без поддержки бронетехники», - отметили в издании.

По словам Репке, Вооруженным силам Украины удалось перейти в контрнаступление и занять российские позиции вблизи Купянска.

«В атаках украинцы используют тяжелую бронетехнику, например, шведские БМП Strf 90. Они подходят на расстояние нескольких метров до российских окопов, что оказывает не только огневое, но и психологическое воздействие на противника», - пишет BILD.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинские военные совершили успешную контратаку вблизи Орлянки, освободив 1,7 квадратных километра территории.

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