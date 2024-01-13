У Медведева случился приступ из-за приезда Риши Сунака в Киев

У Медведева случился приступ из-за приезда Риши Сунака в Киев8
- 13.01.2024, 8:43
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Нервный срыв вызвали исторические гарантии безопасности для Украины.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова начал угрожать Западу. Причиной нового всплеска агрессии стал визит в Киев премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Медведев разразился неадекватными угрозами в адрес Лондона на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.
Медведев грозился нанести удар по делегации Великобритании в Киеве кассетными боеприпасами.
Этого ему показалось мало, и он заявил о готовности объявить британцам войну.
«Наши извечные враги, наглые британцы, понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», - написал Медведев.
Взбудоражила представителя кремлевского режима новость о том, что Сунак намерен подписать с Украиной историческое соглашение в сфере безопасности. Речь идет о гарантиях безопасности Киеву на случай новой российской агрессии. Этим документом Лондон закрепит за собой обязательство по военной, дипломатической и прочей поддержке Украины в случае нападения Москвы.
Стоит уточнить, что Великобритания также анонсировала поставки Украине рекордного количества ударных и разведывательных беспилотников в нынешнем 2024 году.
Эта новость сильно встревожила российские Z-каналы, которые уже предвосхищают грандиозные потери в технике и живой силе ВС РФ.