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Лукашенко значительно повысил пошлины на шампуни из «стран англосаксонской группы»

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  • 13.01.2024, 8:52
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Лукашенко значительно повысил пошлины на шампуни из «стран англосаксонской группы»

Более чем в пять раз.

Александр Лукашенко подписал указ № 16 «О временном установлении ставок ввозных таможенных пошлин», сообщает его пресс-служба.

Указ «направлен на защиту экономических интересов Беларуси и создает условия для замещения соответствующего импорта товарами, произведенными в ЕАЭС».

Документом по 30 июня включительно установлены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин (35% от таможенной стоимости) на шампуни, средства для волос и средства для чистки зубов, происходящие из «стран англосаксонской группы (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия)».

В единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза средства для чистки зубов и средства для волос относятся к 33-й группе товаров, на которые распространяется ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости или в евро, или долларах США) — 6,5%.

Таким образом, ставки пошлины повышены примерно в 5,4 раза, отмечает «Позірк».

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