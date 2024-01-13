Жителей Подмосковья атаковали огромные крысы

Жителей Подмосковья атаковали огромные крысы4
- 13.01.2024, 8:57
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Российское ЖКХ практически парализовано.
Российское ЖКХ практически парализовано: после череды отключений отопления и электричества в Подмосковье дома атакуют грызуны.
В подмосковных Люберцах жителей 17-этажного корпуса ЖК «Люберцы» уже несколько месяцев терроризируют огромных размеров крысы.
В одной из квартир на 11-м этаже крупный грызун бегает под натяжным потолком.
Он перемещается с большой скоростью в любое время суток и в любой момент может порвать потолок и буквально рухнуть людям на голову.
Другие крысы совершенно не боятся людей, иногда они врезаются им в ноги на лестничной клетке и убегают дальше. Шокированные жильцы после такой встречи не так быстро могут прийти в себя.
Как рассказали SHOT жители дома, они жаловались куда только можно, чтобы избавиться от неприятного соседства. Им пообещали решить вопрос, но крысы продолжают атаковать их дом.
Сейчас обеспокоенные жильцы подали заявление в прокуратуру и готовят иск в суд.