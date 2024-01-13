Песков робко подал голос 3 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

13.01.2024, 9:13

6,842

В Кремле вдруг вспомнили о резолюциях ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары, которые США и Великобритании нанесли ночью по военным объектам хуситов в Йемене, «с точки зрения международного права являются нелегитимными».

«Мы их осуждаем», - добавил он, заметив, что резолюция Совбеза ООН (РФ воздержалась) с осуждением атак хуситов на суда в Красном море и требованием их немедленного прекращения «не предоставляет никакого права наносить удары».

ООН приняла уже десятки резолюций, осуждающих т.н. «спецоперацию» Путина против Украины. И ни одной, предоставляющей право наносить удары по территории Украины и ее гражданам. Что не мешает России продолжать военные действия против соседней страны и осуждать Израиль, США и т.д.

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».