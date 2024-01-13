Эксперт по стирке показала одну «секретную» кнопку в стиральной машине 1 13.01.2024, 9:17

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Хитрый трюк позволит высушить одежду гораздо быстрее.

Когда солнца нет, высушить одежду - невыполнимая задача, но одна женщина рассказала, что есть одна кнопка стиральной машины, которая мгновенно подготовит вещи к использованию.

В Instagram @thisgirlcanorganise , которая является экспертом в организации и упаковке, поделилась своими советами о том, как высушить белье, пишет Mirror.

Как высушить одежду в стиральной машине

Оказывается, есть удобная кнопка, которую вы можете нажать, если нужно, чтобы вещи высохли быстрее, — и именно она позволяет вам выполнить двойное отжим.

«Двойной отжим белья! Ваша одежда выйдет намного суше, что позволит ей высохнуть быстрее. Всегда быстро встряхивайте одежду перед тем, как развешивать ее сушиться, чтобы разгладить складки», - написала она.

Она также порекомендовала людям разложить одежду на сушилке, чтобы воздух мог обтекать ее. Так время высыхания ускоряется.

Еще один совет — использовать осушитель, поскольку он удалит влагу из воздуха, позволяя одежде высохнуть быстрее, одновременно предотвращая образование конденсата и плесени в доме.

Но если у вас нет осушителя, она порекомендовала открыть окно и разместить вентилятор рядом с естественным светом. Кроме того, она сказала, что вы можете установить вентилятор для циркуляции холодного воздуха, который поможет одежде быстрее высохнуть и предотвратить появление плесени. Можно использовать любой настольный вентилятор, и это намного дешевле, чем включать отопление.

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