Нокаут для Путина 13.01.2024, 9:31

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Риши Сунак

К чему привел неожиданный визит Риши Сунака в Киев?

Правительство Великобритании пообещало передать Украине крупнейшую в истории партию БпЛА. Речь идет как о дронах-разведчиках, так и об ударных беспилотниках. В Киеве Сунак и Зеленский уже подписали «историческое соглашение», которое будет обеспечивать безопасность Украины до вступления в НАТО.

О чем именно идет речь и какие «подарки» для ВСУ приготовили союзники, рассказывается в эксклюзивном сюжете ТСН.

I am in Ukraine to deliver a simple message.



Our support cannot and will not falter.



To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/1ya8m2seiJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 12, 2024

Неожиданный визитер в Киеве

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с внезапным визитом в Киев. Как только о визите официально сообщили на сайте британского правительства, СМИ уже растиражировали фото, как премьера встретили на вокзале в Киеве.

В Украину – не с пустыми руками. Еще на пути в украинскую столицу правительство Сунака объявило о беспрецедентном пакете помощи для Украины. Планы такие: в течение 2024-го и 2025 годов выделить Украине 2,5 миллиарда фунтов помощи – это около 3 миллиардов долларов. Важно объяснить, что эта сумма на 200 миллионов больше, чем Британия потратила на Украину за 2 последних года.

Британия покупает тысячи дронов

Вот здесь и вся интрига: этими деньгами Лондон покроет расходы Украины на скорую закупку и производство тысяч военных беспилотников разных типов: от ударных БпЛА до разведывательных и морских дронов. На сайте правительства анонсировали подписание «исторического соглашения» с Украиной.

«Великобритания уже является одним из ближайших партнеров Украины, потому что мы понимаем, что их безопасность – это наша безопасность. Сегодня мы идем дальше – увеличиваем нашу военную помощь, поставляем тысячи новейших беспилотников и подписываем новое историческое соглашение о безопасности, чтобы предоставить Украине гарантии, необходимые ей в долгосрочной перспективе», – говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов, только выйдя из вагона «Укрзализныци», Сунак сразу сообщил:

«Я в Украине, чтобы передать простое сообщение. Наша поддержка не может ослабеть и не ослабнет. Всем украинцам, Великобритания будет с вами – сколько потребуется», – написал он.

О каком историческом соглашении идет речь?

Британцы откровенно намекнули на это и вспомнили, что еще в июле 2023-го все члены «Большой семерки» обязались предоставить двусторонние гарантии безопасности Украине. Британия и здесь станет первой.

Соответствующий документ подписали президент Зеленский и премьер Сунак. Он официально закрепляет ряд мер, которые Великобритания предпринимала и будет предпринимать для обеспечения безопасности Украины, а здесь и обмен разведанными, и кибербезопасность, медицинская и военная подготовка, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.

Также соглашение обязывает их консультироваться с Украиной в случае повторного нападения со стороны России и оказывать скорую и постоянную помощь в ее обороне.

Выступил Риши Сунак и в Верховной Раде. То, что он сказал в зале украинского парламента, точно войдет в украинскую и мировую историю. Главные тезисы из выступления британского премьера в своем Telegram опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.

Кстати, нардепы приветствовали британского премьера овациями.

ТОПЧІК Ріші🇺🇦🤝🇬🇧



❗️НАТО потребує Україну більше, ніж Україна НАТО, — Сунак виступив у Раді pic.twitter.com/thM4ApPNFI — Зорян Джмелевой IV (@feniksIV) January 12, 2024

Украина в опасности

А помощь Украине крайне нужна, потому что враг не спит и развивается. Уже точно известно, чем 2 января россияне ударили по Харькову, и это не хорошая новость. В Офисе генпрокурора зафиксировали и задокументировали первый случай применения северокорейской ракеты по территории Украины.

«По поводу Северной Кореи: на днях мы получили первые доказательства возможного использования вооруженными силами РФ ракет, изготовленных в этой стране. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета – ракета малой дальности, разработанная Северной Кореей», – отметил генпрокурор Андрей Костин.

Точное название или тип ракеты там назвать пока не могут – вывод может дать только более глубокая экспертиза. Кстати, украинские специалисты также будут изучать места других ударов в Харькове и Одессе, чтобы выявить, не били ли туда россияне иностранным оружием.

Что ждать от ракет из КНДР

Ранее журналисты профильного издания Defence Express допустили, что речь идет о корейских ракетах KN-23, которые отдаленно напоминают российские «Искандеры».

Но там предостерегают, что эта ракета вряд ли высокоточная, как заявляют в Пхеньяне. Так что с высокой вероятностью такие сгодятся только для террористических налетов на украинские города.

В КНДР «притворяются дураками»!?

В КНДР на смех всем в мире свою причастность к передаче оружия РФ в очередной раз отвергли. Напомним, в настоящее время 47 государств мира открыто осудили коммунистическую страну из-за ее вооруженной поддержки агрессии РФ в Украине. А вот в Штатах уже точно выяснили, кто причастен к кровавому российскому импорту из КНДР. и сразу наложили на них санкции. Под американские ограничения попали три компании и одно физическое лицо, напрямую причастное к передаче Кремлю смертоносных ракет.

В Госдепе пообещали держать руку на пульсе и жестко отвечать, если американская разведка будет фиксировать расширение подобного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

К сожалению, не стоят на месте рашисты и в области дронов. 10 января глава Никопольской районной администрации на Днепропетровщине заявил, что у рашистов появились дроны с ночным видением. По словам Евгения Евтушенко, об использовании подобных дронов на фронте знают уже давно, а вот в его город такой прилетел впервые.

Бойцы ВСУ предупреждают

Трубят военные и о появлении у россиян дронов-камикадзе с машинным зрением. Таким БпЛА вроде бы не страшен РЭБ – однажды увидев цель, «робот» продолжает преследовать ее, не требуя никаких указаний оператора. Об этом, в частности, предупреждает известный военный ВСУ, оператор БпЛА с позывным «Мадьяр».

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Мадяр про дрони русні з автозахватом цілі! pic.twitter.com/4VHi15Msbm — 🔱Jun🔱 (@fGr6JW3waJ1FKMN) January 11, 2024

Появились и новые детали, а точнее, подтверждение появления у врага реактивных «Шахедов». Речь идет о появлении у рашистов «Шахед-238» – это новая модификация, которую в конце осени 2023 года представили на выставке в Иране. Первым о падении такого дрона в Украине сообщил военнослужащий ВСУ с позывным «Флэш» в своем Telegram-канале, появились и фото. Однако в Воздушных силах этот факт так и не подтвердили, что не раз отмечал спикер ВВС Юрий Игнат. Украинская же ПВО к новым вызовам готова.

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