В Гомеле задержан крупный руководитель 13.01.2024, 9:44

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Он возглавлял ОАО «Гомельоблстройпроект» и местное отделение провластной партии.

Изданию «Флагшток» стало известно о задержании директора ОАО «Гомельоблстройпроект» и по совместительству председателя гомельского отделения Республиканской партии труда и справедливости Виктора Буракова. Задержание произошло в конце ноября, после чего он был уволен со всех должностей.

О задержании Буракова на правах анонимности сообщил источник «Флагштока».

Директора Института «Гомельоблстройпроект» забрали силовики с рабочего места, причиной стали лайки в соцсетях. ГосСМИ о задержании руководителя ничего не сообщали.

В приемной «Гомельоблстройпроекта» секретарь подтвердила проблемы с руководством: «Виктор Васильевич больше не работает. У нас другой директор, Яцко Владимир Петрович, [уже] месяц. Ничего не случилось, другой директор».

На сайте областной организации Республиканской партии труда и справедливости Бураков также убран из числа руководителей. Замены ему пока не нашлось.

Виктор Бураков ранее работал на Гомсельмаше и Ветковской хлопкопрядильной фабрике (сейчас ликвидирована).

В 2005-м стал заместителем председателя Ветковского райисполкома, через 2 года возглавил его. В 2010 году о нем писали как о генеральном директоре «Гомельоблстройкомплекса». В 2014 возглавил ОАО «Гомельоблстройпроект».

В мае 2023 года Бураков был избран председателем областной организации провластной Республиканской партии труда и справедливости.

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