Прям перед глазами пылающая Спасская башня
- Ян Валетов
- 13.01.2024, 9:56
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Бумеранг — дело времени.
Субботнее утро началось не томно. Не с чашечки кофе.
Я понимаю, что Кремль - это чисто для души. Не военная цель. Но очень хочется видеть его в руинах. Прям перед глазами пылающая Спасская башня, мавзолей с проваленной крышей и смятые, как картон джипы сопровождения у Боровицких ворот…
И воронье, кружащееся над горящим фасадом ГУМа.
Вы, твари, допрыгаетесь. Вы, в принципе, уже допрыгались. Ответка - дело времени. И не очень долгого времени.
Ян Валетов, t.me