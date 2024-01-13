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Прям перед глазами пылающая Спасская башня

  • Ян Валетов
  • 13.01.2024, 9:56
  • 2,194
Прям перед глазами пылающая Спасская башня

Бумеранг — дело времени.

Субботнее утро началось не томно. Не с чашечки кофе.

Я понимаю, что Кремль - это чисто для души. Не военная цель. Но очень хочется видеть его в руинах. Прям перед глазами пылающая Спасская башня, мавзолей с проваленной крышей и смятые, как картон джипы сопровождения у Боровицких ворот…

И воронье, кружащееся над горящим фасадом ГУМа.

Вы, твари, допрыгаетесь. Вы, в принципе, уже допрыгались. Ответка - дело времени. И не очень долгого времени.

Ян Валетов, t.me

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