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«Жене не понравилось название»

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  • 13.01.2024, 10:12
  • 2,596
«Жене не понравилось название»

Какие подарки продают белорусы после новогодних праздников?

Новогодние праздники закончились, а вот с их последствиями некоторым приходится разбираться до сих пор.

По данным Chain Store Age, четверо из 10 человек собираются вернуть в магазины хотя бы один подарок в этот послепраздничный сезон. Но не всегда возврат возможен.

Тогда обычно не подошедшие вещи попадают на площадки частных объявлений. Сайт myfin.by посмотрел, что и по каким причинам продают.

Наушники

Такой вариант подарков, как оказалось, далеко не всем приходится по душе. В объявлениях комментируют причину продажи так:

«Хотел их подарить, но друг ушел в армию, а через полтора года, может, уже выйдет и 5 поколение»;

«Брал для всей семьи на новый год. 4 пары! Но им подарили Airpods оригинальные. А я себе эти оставил»;

«Подарили на новый год, но не понравились»;

«Продаю так как перешел на полноразмерные наушники»;

«Срочно нужны деньги».

Смартфоны

Нашли сразу 5 объявлений о продаже подаренных на Новый год смартфонов. Причины разные:

«Подарили на Новый год. Продаю за ненадобностью»;

«Подарили, а не нужен»;

«Подарил жене на новый год, пощупала, не понравился, она хочет айфон»;

«Подарил жене, а ей не понравилось название (жесть)».

Электроника

Игровые приставки и геймерская периферия для компьютера, планшеты и мониторы — все это тоже есть среди неподходящих подарков.

Бьюти-гаджеты

Принято думать, что большинство девушек мечтают о Dyson в подарок. Но, как оказалось, не всем он по вкусу… впрочем, как и другие бьюти-гаджеты (не только для девушек).

Бытовая техника

Роботы-пылесосы, увлажнители воздуха, отпариватели и даже хлебопечь — это далеко не полный список подарков, которые белорусы хотят продать после праздников.

Часы — обычные и Smart

«Счастливые часов не наблюдают» — видимо, так решили многие белорусы и выставили на продажу новогодние подарки в данной категории. Нашлось несколько таких объявлений.

Косметика и парфюмерия

С этой категорией подарков всегда много рисков — средства могут просто не подойти человеку по индивидуальным параметрам. Поэтому неудивительно, что и таких объявлений нашлось немало.

Одежда, обувь и аксессуары

Самая многочисленная категория подарков в продаже. Чаще всего причина — дарители не угадали с размером. Поэтому немало новеньких вещей уже попало на онлайн-барахолки.

И многое другое…

Да, белорусы оказались изобретательными — посмотрите, на эти вещицы!

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