закрыть
13 января 2024, суббота, 10:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Во Бердянске раздались мощные взрывы возле комендатуры оккупантов

  • 13.01.2024, 10:18
  • 1,432
Во Бердянске раздались мощные взрывы возле комендатуры оккупантов

Над центром города поднимается столб дыма.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области Украины раздались взрывы. В районе комендатуры виднеется дым.

Об этом сообщает местный Telegram-канал «Бердянск Сегодня».

Как пишет канал, очевидцы утверждают о дыме в районе комендатуры и со стороны парка Шмидта в районе Приморки.

Уже через несколько минут в городе прогремел повторный взрыв, а около 08:17 россияне включили сигнал тревоги.

В частности взрывы раздавались и в районе порта, впрочем, возможно, это связано с работой противовоздушной обороны.

Стоит добавить, что военное руководство Украины пока никак не комментировало данную информацию. Российские оккупанты также пока молчат.

«В Бердянске прогремел взрыв! Жители сообщают о громком звуке ориентировочно в центральной части города! Ожидаем хороших новостей от ВСУ», - написала начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип