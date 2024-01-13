Во Бердянске раздались мощные взрывы возле комендатуры оккупантов 13.01.2024, 10:18

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Над центром города поднимается столб дыма.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области Украины раздались взрывы. В районе комендатуры виднеется дым.

Об этом сообщает местный Telegram-канал «Бердянск Сегодня».

Как пишет канал, очевидцы утверждают о дыме в районе комендатуры и со стороны парка Шмидта в районе Приморки.

Уже через несколько минут в городе прогремел повторный взрыв, а около 08:17 россияне включили сигнал тревоги.

В частности взрывы раздавались и в районе порта, впрочем, возможно, это связано с работой противовоздушной обороны.

Стоит добавить, что военное руководство Украины пока никак не комментировало данную информацию. Российские оккупанты также пока молчат.

«В Бердянске прогремел взрыв! Жители сообщают о громком звуке ориентировочно в центральной части города! Ожидаем хороших новостей от ВСУ», - написала начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

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