Володин, ухмыляясь, открыл «не ту дверь»
- Александр Невзоров
- 13.01.2024, 10:30
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Сигнал прозвучал по адресу.
Володин, многозначительно ухмыляясь, предложил прокуратуре РФ жестче реагировать на случаи, когда «кто-то не в ту дверь зашел».
Напомню, что выражение «войти не в ту дверь» принадлежит Киркорову. Оно стало мемом-синонимом «нетрадиционных отношений».
Про «заход не в ту дверь» - предложение очень своевременное. И направлено оно по адресу. Вот эта работа прокуратуре точно «по плечу».
Прокуратура РФ действительно сама находится в глубокой з…це. В ней она освоилась и обжилась. И изнутри ей сразу видно, когда роковая «дверь» в очередной раз отворяется.
А больше прокуратуре и заняться-то нечем. Ловля маньяков, педофилов и убийц потеряла в России всякий смысл.
Закон упразднен. Есть только капризы Путина и Кремля.
Да и что толку осуждать всяких «чикатил», когда уже завтра, гремя и сверкая медалями СВО, «чикатилы» вернутся «во славе» и выкатят счет тем, кто допрашивал да сажал?
Смысла - ноль.
Уж лучше послушаться Володина и изнутри, из недр ж…х «жестко реагировать» на заглянувших в нее без кремлевского спецпропуска.
Александр Невзоров, t.me