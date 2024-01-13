В Беларуси значительно изменили зарплаты в игровых клубах 13.01.2024, 10:35

Кому урезали?

Правительство Беларуси урезало выплаты спортивным тренерам и некоторым игрокам футбольных клубов, но увеличило доходы руководителям хоккейных команд.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Изменение касается выплат работникам и руководителям спортивных клубов, которые участвуют в чемпионатах страны и международных соревнованиях.

Для главного тренера футбольного клуба максимальный размер выплат снизили с 60 базовых ставок до 42. Исходя из того, что размер ставки с 1 января составляет 250 рублей, а в прошлом году он был 325, выходит, что раньше они получали максимум 19 500, а теперь — 10 500 рублей.

Спортсмены-инструктуры из национальной команды, которые участвовали в официальных отборочных матчах чемпионата мира, Европы по футболу или в матчах Лиги наций УЕФА, смогут получать не больше 16 тысяч рублей. В прошлом году они зарабатывали на две тысячи больше.

Спортсмены-инструктуры, которые не участвовали в таких соревнованиях в последние два года, могут рассчитывать на выплаты в 5 250 рублей (в прошлом году они получали 6815 рублей).

Между тем порог максимальных выплат для руководителей отдельных хоккейных клубов увеличили. Если команда такого функционера участвовала в европейских клубных турнирах по игровым видам спорта, Континентальной хоккейной лиге, Молодежной хоккейной лиге, то он может рассчитывать на выплаты не больше 3200 рублей (раньше они были 2 561,5 рубля). Если его команда побеждала, то такие увеличиваются до 6 925 рублей.

Также будут больше платить таким руководителям в случае участия и победы их хоккейных команд высшей лиге чемпионата страны. В случае победы или второго места в них руководителю положены выплаты по 5 850 рублей (раньше — 4 817,5 рубля).

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