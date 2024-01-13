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Пытки в армии РФ: голых солдат обливают ледяной водой на морозе

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  • 13.01.2024, 10:54
  • 6,962
Пытки в армии РФ: голых солдат обливают ледяной водой на морозе

Шокирующее наказание показали на видео.

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео из 104-й десантно-штурмовой дивизии РФ, которая регулярно терпит поражения от ВСУ на Херсонщине.

Российский солдат отказался идти на самоубийственный штурм, за что и был наказан.

Перед отправкой в яму командир избил и облил обнаженного военнослужащего ледяной водой.

«А ведь история циклична. Вполне вероятно, старший по званию садист вдохновился концом красного генерал-лейтенанта Карбышева в немецком концлагере Маутхаузена и проделал такую же экзекуцию со своим солдатом», — написал Юрий Бутусов.

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