Пытки в армии РФ: голых солдат обливают ледяной водой на морозе

Пытки в армии РФ: голых солдат обливают ледяной водой на морозе8
- 13.01.2024, 10:54
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Шокирующее наказание показали на видео.
Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео из 104-й десантно-штурмовой дивизии РФ, которая регулярно терпит поражения от ВСУ на Херсонщине.
Российский солдат отказался идти на самоубийственный штурм, за что и был наказан.
Перед отправкой в яму командир избил и облил обнаженного военнослужащего ледяной водой.
«А ведь история циклична. Вполне вероятно, старший по званию садист вдохновился концом красного генерал-лейтенанта Карбышева в немецком концлагере Маутхаузена и проделал такую же экзекуцию со своим солдатом», — написал Юрий Бутусов.