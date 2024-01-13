Трясущегося в треморе Лукашенко лишили последней отдушины 13.01.2024, 11:03

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Великая грусть диктатора.

Лукашенко и работающие на него пропагандисты уже даже и не вспоминают о Рождественском любительском турнире по хоккею. А сколько прежде громких слов было о нем сказано!

Сайт udf напоминает, как Александр Лукашенко лишился своей отдушины.

Как турнир для потехи Лукашенко пытались выставить «неофициальным чемпионатом мира среди любителей»

Впервые «Рождественский международный турнир любителей хоккея» провели в 2005 году. Практически сразу был очерчен его формат: в Минск деньгами заманивали в прошлом известных и не очень хоккеистов, чтобы те создавали видимость конкуренции команде Лукашенко.

При этом сам правитель Беларуси безбожно нарушал правила: в его команду для победы привлекали действующих (!) хоккеистов, а также едва закончивших карьеру. Поэтому часто получалось, что 38-летние игроки противостояли 62-летним пенсионерам.

При этом все члены команды Лукашенко как могли играли на него, но даже в таких условиях политик довольно редко отличался заброшенными шайбами.

Лукашенко было важно не только сама по себе игра в хоккей, но и широкое освещение турнира. Поэтому арены, где проходили матчи, полностью заполнялись – естественно, по разнарядке. А государственные телеканалы пытались представить Рождественский турнир мегасобытием.

Пафос зашкаливал. По инициативе Лукашенко турнир для его потехи без каких-либо оснований называли «неофициальный чемпионатом мира среди любителей».

Команда Лукашенко не побеждала на турнире лишь трижды, проигрывая россиянам. Но в последние годы проведения соревнований все было крайне предсказуемо: изначально было понятно, что после проведения финала политик будет с радостью позировать с потешной золотой медалью.

Последний Рождественский турнир состоялся в начале 2020 года. Выдался он для Лукашенко очень удачным. И дело было не в традиционной победе его полупрофессиональной команды над другими стариками.

На тот турнир удалось привлечь ветеранов, которые создали видимость присутствия на соревнованиях команд США и Украины. То есть «недружественных» стран, как сегодня говорят белорусские власти.

Кроме того, на Рождественском турнире выступала дружина Международной федерации хоккея. Ее руководитель Рене Фазель нахваливал организацию соревнований и выражал уверенность, что что чемпионат мира среди профессионалов в Минске в 2021 году пройдет на высоком уровне.

Как у Лукашенко отобрали потеху

В начале 2021 года Рождественский турнир отменили. Официально причиной называли пандемию. Но уже было очевидно, что поездка в Минск на соревнования к Лукашенко была бы зашкварной. Весь мир видел, как нелегитимный руководитель удержал власть в стране благодаря насилию и жестокому подавлению мирных протестов.

Тогда же Лукашенко ждал новый удар: у Минска отобрали право проведения чемпионата мира по хоккею в мае 2021 года. Кроме причин, связанных с действиями самого Лукашенко, добавились выходки тогдашнего руководителя Федерации хоккея Дмитрия Баскова. Кроме прочего, он засветился на месте захвата и убийства Романа Бондаренко.

После соучастия режима Лукашенко в военной агрессии против Украины стало очевидно: Рождественский турнир окончательно похоронен. Таким образом великая грусть Лукашенко продолжается, хотя пропагандисты предпочитают даже не вспоминать о «неофициальном чемпионате мира», чтобы не объяснять, почему поездки в Минск стали для иностранцев зашкварными.

Традиция, которую диктатор выстраивал 15 лет, оказалась химерой. Как, впрочем, и многое другое, что он строил десятилетиями.

С другой стороны и самому престарелому Лукашенко сегодня не до соревнований. В последнее время у политика обострились проблемы со здоровьем. На недавней церемонии вручения премии «За духовное возрождение» у него наблюдался тремор головы. В такой ситуации не до хоккея.

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