ГАИ устроила «скрытую охоту» на дорогах Беларуси 1 13.01.2024, 11:22

1,796

Где происходят тайные рейды на выходных?

В связи со сложными погодными условиями, складывающимися в эти дни в Беларуси, Госавтоинспекция 12 января объявила спецплан «Погода» во многих районах. Впрочем, и от традиционных тематических рейдов по выходным инспекторы не отказались.

Журналисты telegraf.news посмотрели, где и за кем 13-14 января решили установить негласный и смешанный контроль на дорогах.

О введении плана «Погода», в частности, сообщили в ГАИ Гродненской области. Там пообещали, что сотрудники инспекции будут «осуществлять мониторинг состояния проезжей части» и «оказывать содействие в сопровождении снегоуборочной техники». В связи с этим на дороги вывели дополнительные наряды ГАИ, а водителям дали такие рекомендации:

При движении в снегопад и гололед — соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

При проезде пешеходных переходов, закруглений дорог и перекрестков — быть внимательным и бдительным.

В свою очередь в ГАИ Гомельщины подчеркнули, что сотрудники ДПС в ходе несения службы в морозы «активно оказывают помощь водителям, попавшим в неприятную ситуацию на дороге». Для этого все служебные автомобили ГАИ оснастили проводами для «прикуривания» и буксировочными тросами. В ведомстве показали видеонарезку последних случаев, когда инспекторам пришлось воспользоваться этим спецсредствами.

В ГАИ призвали белорусских водителей в эти морозные дни «не проезжать и не проходить мимо тех, кто столкнулся с проблемой на дороге» — звонить по телефону «102» или помочь человеку самостоятельно.

Как подготовить авто к поездке в гололедицу?

В свою очередь в МВД дали свои рекомендации водителям в связи с тем, что на дорогах в выходные возможно образование гололедицы и снежных переметов:

Перед поездкой очистить автомобиль от снега, уделив особое внимание стеклам и световым приборам.

Заправить бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью.

Убедиться в работоспособности «дворников».

При налипании снега в пути останавливаться в безопасных местах за пределами проезжей части и очищать дворники.

Двигаться с безопасной скоростью, соответствующей дорожным условиям на конкретном участке маршрута.

Проявлять повышенную осторожность и заранее снижать скорость в местах, где в первую может образовываться наледь из-за частых торможений:

— перед пешеходными переходами,

— перед «лежачими полицейскими»,

— перед остановками общественного транспорта,

— перед ж/д переездами.

Где в Беларуси 13-14 января ГАИ проведет негласные и смешанные рейды?

Впрочем, не только помощью застрявшим на дороге водителям и сопровождением снегоуборочной техники намерены заниматься в эти выходные инспекторы ГАИ. Традиционные рейды по выходным никто не отменял.

Так, ГАИ Гродненской области пообещала провести усиленную отработку автодороги М6 Минск–Гродно–граница Республики Польша. Наряды ДПС решили направить на аварийно-опасные участки дорог для «предупреждения ДТП с тяжелыми последствиями». Рейды с негласным и смешанным контролем, а также «взаимным обменом нарядим подразделений ГАИ» пообещали проводить до воскресенья, 14 января.

Усиленный контроль в ходе этих рейдов решили направить на водителей в состоянии алкогольного опьянения и бесправников — для предупреждения дорожно-транспортных происшествий по их вине, а также грузовикам и пассажирскому транспорту. У последних пообещали проверять внешний вид, техническое состояние и наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

Тем временем ГАИ Гомельской области отчиталась о профилактическом спецрейде в рамках мероприятия «Уступи дорогу специальному транспорту!».

«Тех водителей, кто не пропускал оперативные автомобили, следующие на импровизированный вызов, ожидал серьезный разговор с сотрудниками ГАИ, а после, приглашение на рассмотрение административных материалов в Госавтоинспекцию», — рассказали в ГАИ.

В ходе рейда всего за два часа патрулирования улиц Гомеля инспекторы «на «растерявшихся», «незаметивших» и банальных «наглецов» составили 8 протоколов за «непредоставление преимущества транспорту оперативного назначения». За данное нарушение частью 10 статьи 18.13 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф — от 2 до 10 базовых величин (т.е. от 80 до 400 рублей сегодня), а в некоторых случаях — лишение права управления транспортным средством на срок до 1 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».