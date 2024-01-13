«Путин боится, что кто-нибудь придет в Москву и нажмет на кнопку» 13.01.2024, 11:33

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Окружение чувствует, как ослабевает хватка главы Кремля.

Глава РФ Владимир Путин – действительно трусливый человек. С годами его «хватка» будет постепенно ослабевать, чем может воспользоваться окружение.

Об этом «24 Каналу» рассказал общественный деятель, писатель, публицист Ростислав Мурзагулов, отметив, что Путин постоянно хочет продемонстрировать, какой он «мачо». Но это все фейк. За этим неудачным образом стоит банальный страх.

Большинство решений, принимаемых Путином, базируются на страхе. И больше всего он боится, что кто-то свергнет его с власти.

«Конечно, Путин боится, что кто-нибудь придет в Москву. Да, он хочет захватить Украину, потом еще пол Европы, а «лучше» – весь мир. Но если кто-то приблизится к его «филейным частям» в Москве, то ему будет еще страшнее. Путин – трусливый человек», – сказал Мурзагулов.

Может ли окружение свергнуть Путина

По мнению Мурзагулова, окружение Путина находится с ним из-за выгоды. Когда станет ясно, что им невыгодно поддерживать его, тогда могут начаться определенные процессы.

«Буквально на днях мне рассказали «общие друзья» об одном олигархе, который близок к путинской клике. Он заработал свои миллиарды на этой системе. Но у этого человека антипутинская, антивоенная риторика. Даже там могут быть здоровые люди. У меня есть надежда, что когда-нибудь эти здоровые люди «нажмут на кнопку» – и проблема решится», – считает Мурзагулов.

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