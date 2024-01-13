«Иммунная система Лукашенко приказала долго жить»2
- 13.01.2024, 11:46
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Диктатор не случайно так панически боится быть отравленным.
Стало известно, что Лукашенко и его окружение боятся отравления во время совещания.
Во время совещаний Лукашенко с белорусскими чиновниками воду на стол подают в закрытых бутылках: их тщательно протирают от пыли и открывают только за 5-15 минут до прихода чиновников. Открытые бутылки никогда не должны оставаться без внимания.
Посуду наполняют водой на ⅔ и потом накрывают ее специальной бумажной крышкой. Эта традиция связана с тревогой о здоровье присутствующих. Считается, что такой ход не позволит подмешать отраву или другие препараты в напитки лукашистов.
Читатели Charter97.org отреагировали на панический страх Лукашенко быть отравленным:
«Яд и есть крышка. Читай и дрожи, Саша.
Знакомая моей мамы работает уборщицей в Кремле и рассказывала, что видела крышки для стаканчиков с водой, пропитанные полонием.
Шурик Фенцик боится партизанов-патриотов.
Там вообще даже брать в руки что-нибудь опасно, взял, попил — и в ящик.
Иммунная система приказала долго жить. За ней прикажет и остальное.
Один укол через крышку — и все дела.
Он уже отравлен. Страхом. Животным страхом, который посильнее всякого яда. Он убивает медленно и мучительно. В наказание за грехи».