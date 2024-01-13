«Иммунная система Лукашенко приказала долго жить» 2 13.01.2024, 11:46

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Диктатор не случайно так панически боится быть отравленным.

Стало известно, что Лукашенко и его окружение боятся отравления во время совещания.

Во время совещаний Лукашенко с белорусскими чиновниками воду на стол подают в закрытых бутылках: их тщательно протирают от пыли и открывают только за 5-15 минут до прихода чиновников. Открытые бутылки никогда не должны оставаться без внимания.

Посуду наполняют водой на ⅔ и потом накрывают ее специальной бумажной крышкой. Эта традиция связана с тревогой о здоровье присутствующих. Считается, что такой ход не позволит подмешать отраву или другие препараты в напитки лукашистов.

Читатели Charter97.org отреагировали на панический страх Лукашенко быть отравленным:

«Яд и есть крышка. Читай и дрожи, Саша.

Знакомая моей мамы работает уборщицей в Кремле и рассказывала, что видела крышки для стаканчиков с водой, пропитанные полонием.

Шурик Фенцик боится партизанов-патриотов.

Там вообще даже брать в руки что-нибудь опасно, взял, попил — и в ящик.

Иммунная система приказала долго жить. За ней прикажет и остальное.

Один укол через крышку — и все дела.

Он уже отравлен. Страхом. Животным страхом, который посильнее всякого яда. Он убивает медленно и мучительно. В наказание за грехи».

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