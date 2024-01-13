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Неожиданный рубеж: капитан первого ранга озвучил, куда на самом деле могут выйти ВСУ

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  • 13.01.2024, 12:22
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Неожиданный рубеж: капитан первого ранга озвучил, куда на самом деле могут выйти ВСУ

Это не границы 1991 года.

Украинской армии не хватает оружия, снарядов, ракет и средств РЭБ. При достаточном наличии вооружения и людей Украина может вернуться на границы 1918 года.

«События однозначно развиваются в положительном для нас векторе, но очень и очень тяжело и кровопролитно для нас, для наших защитников, в связи с тем, что не хватает оружия. Оружие – самое главное, чего сегодня не хватает нашим защитникам. Нет достаточного количества снарядов, ракет, средств РЭБ. Практически люди лишены возможности нормально воевать. И это самая большая проблема», - рассказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков в интервью изданию «Обозреватель».

Также он отметил и проблемы с мобилизацией, из-за чего в рядах ВСУ некомплектность.

«Было бы у нас нормальное количество людей в армии, достаточно оружия, мы бы давно вышли не только на границы 1991 года, но и на границы 1918 года. Это наши истинные границы, о которых никто почему-то не хочет говорить. Напомню, что в 1918 году Россия подписала с Украиной временное соглашение о перемирии с четко определенными границами (Брестский мир – ред.). Об этих границах мы и должны говорить сегодня. Но для этого нужны люди, оружие и, прежде всего, желание власти», - подытожил эксперт.

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