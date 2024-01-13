В Беларуси повысили страховые взносы для авто из-за границы 13.01.2024, 12:25

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Сколько теперь придется платить?

Совет министров постановлением №17 от 11 января определил размер страховых взносов для страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей, зарегистрированных за пределами Беларуси.

Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступит в силу через месяц после опубликования.

Размеры страховых взносов определены для договоров пограничного и внутреннего страхования и будут применяться в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах, с которыми у Белорусского бюро по транспортному страхованию не заключены соглашения для сотрудничества. Напомним, в прошлом году было прекращено участие Беларуси и России в международной системе страхования «Зеленая карта». В сентябре уполномоченные органы Беларуси и России подписали соглашение и создали «Синюю карту». Ожидается, что к соглашению могут присоединиться и другие страны.

Таким образом, новые размеры страховых взносов, в частности, будут применяться к автомобилям из стран ЕС. Надо отметить, что они заметно превышают действующие сейчас размеры страховых взносов при заключении договоров пограничного страхования.

Размеры страховых взносов установлены на сроки от 15 дней до 1 года. Они составляют:

для легковых автомобилей, включая микроавтобусы до 8 мест – от 25 до 274 евро,

для прицепов к легковым автомобилям – от 4 до 44 евро,

для грузовых автомобилей их шасси и тракторов – от 66 до 723 евро,

для тягачей и их шасси – от 66 до 723 евро,

для прицепов и полуприцепов к грузовым автомобилям, их шасси, прицепов и полуприцепов к трактора – от 10 до 110 евро,

для мотоциклов, квадроциклов, мотоколясок, мотороллеров и мопедов – от 3 до 33 евро,

для автобусов – от 66 до 723 евро,

для прочих транспортных средств – от 12 до 132 евро.

Для сравнения, сейчас размеры страховых взносов на легковой автомобиль варьируются от 7 до 84 евро. а на грузовик – от 9 до 96 евро, на автобус – от 18 от 201 евро, в зависимости от продолжительности страховки от 15 дней до года.

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