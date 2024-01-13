Путин повторяет свои же ошибки
- 13.01.2024, 12:28
- 2,230
Глава РФ взращивает нового Пригожина?
Росгварию существенно усиливают, в том числе тяжелой техникой и личным составом. Впрочем, такое решение для Владимира Путина может представлять существенную опасность в будущем.
Такое мнение «24 Каналу» высказал экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, вспомнив мятеж Евгения Пригожина. Он добавил, что если кто-то усиливает определенную военную структуру, то создает для себя потенциальную угрозу.
Чем это опасно для Путина
Бойцы ЧВК «Вагнер» когда-то помогали российскому диктатору решать оперативные задачи. Следовательно, Пригожин понимал, что без вагнеровцев Путин на фронте ничего не может сделать. С другой стороны, бойцы ЧВК – достаточно большая сила, чтобы ее бояться.
«Путин снова идет по той же тропе. Он повторяет свои ошибки и надеется, что Виктор Золотов, его бывший охранник, который сейчас возглавляет росгвардию, является человеком другого типа, чем Пригожин. Он не такой авантюрный, медийный и популярный», – рассказал Сергей Жирнов.
Пригожин умел создавать красивые видео, объяснять все доступным, ругательном языком, понятным простым россиянам. У Золотова такого таланта нет и пока он не пытается спекулировать на своей публичности. Эту роль ему вообще не предусмотрели.
«Однако усиливая эту структуру, Путин все равно создает для себя новую угрозу», – подчеркнул экс-работник КГБ.