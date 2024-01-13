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67-летнюю белоруску осудили на пять лет после возвращения из Швеции

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  • 13.01.2024, 12:38
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67-летнюю белоруску осудили на пять лет после возвращения из Швеции

Процесс над женщиной длился больше недели.

Белоруску Галину Краснянскую арестовали после возвращения в Беларусь и осудили на 5 лет по статье по статье за «участие в вооруженном формировании». Об этом сообщил телеграм-канал объединения белорусов в Швеции Sveriges Belarusier. Информацию о суде также подтвердил правозащитный центр «Весна».

67-летнюю Галину Краснянскую (Коваль) 12 января приговорили к 5 годам лишения свободы по статье 361−3 УК (Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию), сообщили в объединении «Белорусы Швеции».

Суд над женщиной длился больше недели. Ее обвиняли по ч. 2 статьи 361−1 УК, скорее всего, за пожертвования белорусским волонтерам или за помощь Украине, рассказали правозащитники. Правозащитникам приговор суда пока неизвестен.

По данным «Нашай Нівы», Галина Краснянская много лет жила в Швеции, была одним из основателей официального сообщества белорусской диаспоры. Вероятно, у нее есть шведское гражданство. При этом она периодически возвращалась в Беларусь, чтобы навестить родственников. Во время одного из таких визитов, предположительно весной 2023 года, ее задержали в Минске.

Издание сообщило, что когда женщина жила в Беларуси, она работала в одной из воинских частей, а потом инженером в частной компании.

«С момента основания нашей организации Галина занималась развитием белорусской культуры, пожертвовала частичку себя развитию сообщества белорусов в Швеции, организовывала театральные кружки. Галина — преданная, искренняя белоруска, на протяжении многих лет сохраняющая прочную связь с белорусской культурой. Мы продолжим поддерживать Галину и ее семью», — рассказали в объединении «Белорусы Швеции».

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