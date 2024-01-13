«Здоровье не позволило Лукашенко произнести длинную речь» 4 13.01.2024, 12:52

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Погрузневший хоккеист с посиневшими пальцами идет под лед.

Лукашенко вчера целый день готовился к «вечернему празднику». Раньше такие вечеринки для «элитки» были легкой прогулкой, но в этот раз здоровье не позволило ни выпить, ни произнести длинную речь. Тем не менее, отметим несколько моментов, которые являются важными, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

1. Синепалый полностью ассоциирует себя с Оьсю Зла, причем не только с российской ее частью. Он умудрился высказать сожаление по поводу бедных «хуситов, которые мирно пиратили чужие корабли», а по ним «непонятно почему ударили ракетами». Может, как раз за пиратство и за то, что они атаковали военные корабли, которые от этих самых пиратов защищали гражданские суда?

Впрочем, синепалый в своем «сухопутном пиратстве» красные линии так и определил: грабить можно, территорию для нанесения ударов по соседней стране предоставлять можно, народ кошмарить можно, гавкать на зарубежных политиков можно, но главное случайно не выстрелить. Такая вот модель государственного пиратского вассалитета.

Единственная правда, которую сказал синепалый, что именно они как Ось Зла могут подпалить планету. Локальные очаги у них получается разжигать.

2. Ремарка про «качественную журналистику» вообще повисла в воздухе. Не было в зале журналистов, как, собственно говоря, не было и президента. Поэтому отметим, что это всего лишь следствие того, что ретивость лояльных писак создает проблемы внутри самой хунты.

Регулярный «дружественный огонь» в условиях, когда каратели не дремлют и им все равно, кого кошмарить – очень вредящая стабильности вещь.

3. Когда он говорит о годе наступившем, можно заметить искреннюю тревогу за качество. Качество тонкого льда, по которому придется идти. Лед, к слову, не только тонкий, он еще и скользкий.

Но здесь чуть подробнее. Синепалый говорит о трудных временах, прежде всего, для хунты. И трудность эта обусловлена опасностями, которые в итоге сводятся к фактору России.

Экономика. Мнимое благополучие и иллюзорная стабильность, достигнута и отчасти за счет административных мер по зажиманию цен, отчасти за счет заработка на контрабанде и параллельном импорте, хрупки, как тонкий лед. У зажимания есть предел, успехи в контрабанде и особенно параллельном импорте зависят от благосклонности внешних игроков.

9На российской границе чуть придержали фуры) – уже проблема. В ту же игру можно сыграть и на западной. Начнет Россия выжимать посредников хунты в параллельном импорте – вообще беда. Потребует вернуть долги – крах.

Транзит. Аналогичным образом проводится под внешним российским контролем. И голосов, которые бы сказали, что синепалый очень нужен для того, чтобы оставить хотя бы неполный вассалитет, сейчас нет.

Шаг влево, шаг вправо и погрузневший хоккеист с хрустальным сосудом в посиневших пальцах пойдет под лед.

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