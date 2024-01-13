Распил и прорыв Илья Шуманов, The Insider

13.01.2024, 12:59

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Как выходцы из ФСБ и «Ростеха» заморозили Подмосковье.

Собственники котельной в Климовске под Подольском, которые, по версии властей, находятся за границей, оказались выходцами из ФСБ, выяснил The Insider. Коллапс в котельной на территории Климовского патронного завода оставил без тепла и воды во время 20-градусных морозов 150 тысяч жителей. Региональные власти и силовики начали искать виновных: ими оказались руководство и владельцы Климовского патронного завода, чья котельная обеспечивала жителей теплом. При этом завод и сама котельная ранее уже четырежды фигурировали в уголовных делах о хищениях. Путин поручил отобрать завод у собственников и передать «Ростеху», но собственники и руководители завода и так связаны с «Ростехом» (а заодно с ФСБ и Гольяновской ОПГ), так что жители Подольска продолжат мерзнуть.

В подмосковном Подольске коммунальный коллапс: по данным ТАСС, жители 173 домов посреди зимы на несколько суток остались без тепла. Отопление в жилых домах и важных объектах вроде больниц отключили 4 января, когда температура падала ночью до −24°C. Власти ввели в Подольске режим чрезвычайной ситуации, губернатор Андрей Воробьев был вынужден прервать отпуск.

Причина коллапса — прорыв теплотрассы из-за неправильной эксплуатации котельной. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновниками аварии в СК назвали руководителей частной компании, которой эта котельная принадлежит, не уточнив, кто это.

Уголовные дела патронного завода

Котельная, снабжающая теплом десятки тысяч жителей Подольска, принадлежит Климовскому специализированному патронному заводу (КСПЗ). Это важное военное предприятие, один из ключевых исполнителей гособоронзаказа, он производит и поставляет патроны и снайперские винтовки под брендом Jager. В числе основных клиентов — ФСБ и Минобороны. В 2023 году завод попал под американские санкции из-за поставок оружия и боеприпасов для войны в Украине.

Этот завод — частный: его приватизировали в 2001 году. Акционеры компании не раскрываются. Полное название предприятия — Климовский ордена Отечественной войны I степени специализированный патронный завод имени Юрия Владимировича Андропова (бывшего председателя КГБ). И такое место, как оказалось, просто не могли отдать в собственность кому-то не связанному с государственной безопасностью.

Несмотря на строгий государственный надзор за всеми военными предприятиями, руководители КСПЗ умудрились несколько раз оказаться замешанными в хищении бюджетных средств. The Insider обнаружил как минимум четыре уголовных дела. В 2002 году — о преднамеренном банкротстве, в 2010 году — о хищении путем обмана, в 2011 году — о мошенничестве и превышении полномочий. Причем дело 2011 года было связано со злополучной котельной. Тогда руководство завода обвиняли в том, что котельная купила газ, но вместо того, чтобы заплатить за него «Газпрому», вывела деньги в подконтрольную одному из топ-менеджеров компанию. В 2023 году появилось еще одно уголовное дело, связанное с подделкой документов директором компании.

В 2008 году Эльвира Набиуллина (на тот момент министр экономразвития) распорядилась передать блокпакет акций предприятия, находящийся в собственности у Росимущества, госкорпорации «Ростехнологии». Но оказалось, что передавать нечего: предыдущие владельцы завода отсудили 25% акций у Росимущества.

Гендиректор из Гольяновской ОПГ…

Хотя состав акционеров скрыт, судить о том, кто контролирует завод, можно по биографии его публичных представителей — гендиректоров. В 2023 году директором завода стал некий Игорь Кушников (он сменил на этом посту Игоря Рудыка, бывшего бойца «Альфы» ФСБ и сотрудника ФСО). Издание «Агентство» называет его одним из охранников Владимира Путина.

Игорь Кушников, как обратило внимание «Радио Свобода», — полный тезка одного из самых ярких представителей криминального мира 90-х: полковника ФСБ, который одновременно был главарем Гольяновской ОПГ, одной из самых жестоких бандитских группировок Москвы. The Insider выяснил, что руководитель завода — тот самый полковник Игорь Кушников, бывший заместитель начальника аналитического отдела УФСБ по Москве и Московской области. В 2002 году его обвиняли в убийстве и злоупотреблении служебными полномочиями в интересах Гольяновской ОПГ; частично его признали виновным, но освободили в зале суда по истечении срока давности.

Непонятно, кто именно пригласил полковника ФСБ, связанного с организованной преступностью, руководить военным заводом. Вероятно, к этому имеет отношение кто-то из совладельцев предприятия, также имевших отношение к спецслужбам.

…и акционеры из ФСБ и их бабушки

Как стало известно The Insider, в числе акционеров предприятия с 2002 года фигурировал Борис Гимбатов. В 1990-х он тоже служил в ФСБ — как и полковник Кушников. В 2005 году, после увольнения из спецслужб, Гимбатов оказался замешан в скандале с вымогательством денег в Тарусском районе Калужской области. Бывшие коллеги по ФСБ задержали Бориса Гимбатова и его сообщника, главу сельского поселения, обвинив их в том, что они вымогали деньги за возврат угнанной в конце 2004 года иномарки. Гимбатов отделался условным сроком.

После скандала с передачей акций «Ростеху» имя Гимбатова в связи с Климовским патронным заводом больше не упоминалось. В 2009 году он сменил фамилию на Краснов и до 2014 года продолжал судиться с заводом за восстановление его права быть включенным в число акционеров. Это происходило на фоне того, что Гимбатов-Краснов с 2011 года находится в федеральном розыске за мошенничество с акциями предприятия.

Но на деле семья Гимбатовых до сих пор участвует в управлении предприятием. В судебных спорах с заводом стали фигурировать два других лица с такой же фамилией: Михаил Александрович Гимбатов 1984 года рождения и Мария Николаевна Гимбатова 1932 года рождения, ранее прописанные с Борисом Красновым-Гимбатовым в одной квартире. В одном из решений судов упоминается, что Мария Гимбатова признана недееспособной и ее опекуном назначен Гимбатов Михаил Александрович, который в 2023 году подавал иск от имени завода.

Еще один бенефициар завода — Мария Сахарова. Ее имя в качестве главного акционера предприятия в 2023 году назвал бизнесмен Виталий Полетаев, один из инвесторов КСПЗ и до марта 2022 года председатель совета директоров компании: он конфликтует с руководством завода и публично его критикует. The Insider нашел подтверждение версии Полетаева.

В корпоративных сведениях о КСПЗ нет никакой информации о Марии Сахаровой. Зато в одном из исков Росимущества к заводу в 2014 году в качестве акционера упоминалась ныне покойная Сахарова Купава Ивановна 1927 года рождения. Она была прописана по одному адресу с Черных Марией Александровной, которая в 2013 году стала Сахаровой.

В одном из судебных решений также упоминается, что с 2021 года некая Сахарова М. А. впервые вошла в совет директоров предприятия. The Insider выяснил, что Черных-Сахарова в начале нулевых тоже служила в органах ФСБ. В материалах одного из судебных разбирательств в числе лиц, в отношении которых были распределены акции завода, также фигурируют сын Сахаровой, Максим Черных, его супруга Ирина Пивоварова и ее брат Игорь Пивоваров. Сын Сахаровой на 2022 год также входил в совет директоров предприятия.

По сведениям The Insider, Сахарова, Гимбатов и Ирина Пивоварова ранее числились сотрудниками Испытательного центра (ИЦ) ФСБ. Он находится в Подольске, по тому же юридическому адресу, где фактически расположен Климовский патронный завод. Центр входит в структуру АО «Центральный НИИ точного машиностроения» (ЦНИТОЧМАШ), подконтрольного «Ростеху». Испытательный центр — это лаборатория, которая функционирует при НИИ и занимается техническими испытаниями оружия и взрывчатых веществ, спецсредств перед тем, как они поступают в войска.

На связь Климовского патронного завода с ЦНИТОЧМАШем указывает то, что директора НИИ состояли в совете директоров Климовского патронного завода как минимум с 2016 года: бывший офицер ФСБ Дмитрий Семизоров, топ-менеджер «Ростеха» Альберт Баков (зять Никиты Михалкова), который последовательно перемещается по структурам «Ростеха».

Получается, что сразу несколько руководителей Климовского патронного завода — Игорь Рудыка, Игорь Кушников и Дмитрий Семизоров — проходили службу в ФСБ. Среди собственников предприятия фигурировали Мария Сахарова и Борис Гимбатов (Краснов) — бывшие сотрудники испытательного центра ФСБ, который, скорее всего, находился на территории режимного НИИ, подконтрольного «Ростеху». Это может ответить на вопросы о том, почему национализация завода, о которой недавно заявил Владимир Путин, и передача его «Ростеху» не изменит коренным образом ситуацию с мерзнущими жителями Подольска. «Ростех» и без этого контролирует патронный завод, хоть и через номинальных собственников.

Илья Шуманов, The Insider

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