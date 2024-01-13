В Минске у площади Победы продают квартиры с «премиальной отделкой» 1 13.01.2024, 13:08

Что на самом деле находится внутри?

Осенью прошлого года в квартале Depo в центре Минска представили шоурум с премиальной отделкой. Оказалось, что полностью готовая квартира вызвала немалый интерес. Сегодня застройщик презентует сразу три стиля для квартир с отделкой. Жилье из коллекции «Лен», «Шелк» и «Кашемир» будет передаваться владельцам с покрашенными стенами, паркетом и плиткой на полу, межкомнатными дверями, готовой кухней и встроенной бытовой техникой, пишет realt.by.

В новой коллекции предлагается широкий выбор чистовой отделки с высокой детализацией — вплоть до встроенного холодильника и посудомоечной машины. При ремонте будут использоваться только премиальные материалы.

Квартиры с готовой отделкой будут предлагаться в подъезде, который конструктивно отделят от соседних — так чтобы оградить будущих владельцев от пыли, строительного шума и прочих спутников ремонта.

В отделке дизайнеры широко использовали натуральные материалы, в том числе паркет из благородных сортов дерева и долговечный керамогранит. В интерьеры заложены идеи гармонии, природной красоты, таинственности и жизненной силы. Все стили в рамках коллекции — «Лен», «Шелк» и «Кашемир» — также получили white-версии для тех, кто предпочитает белые интерьеры.

«Вся коллекция уникальная — даже для сегмента премиальной жилой недвижимости это событие. Для покупателей это возможность не только сберечь собственное время, но и быть уверенным в качестве работ и материалов. В какой-то мере это инвестиция в комфорт, так как в такую квартиру можно переехать сразу после передачи ключей. И спрос на это высокий: мы получили множество запросов после презентации шоурума в октябре, и сейчас идем навстречу будущим владельцам», — поясняют в «А-100 Девелопмент».

В стиле «Лен» обыграны естественные и понятные мотивы. Стены будут окрашены в теплые цвета, пол покрыт паркетной доской (палубным методом), а в ванной, постирочной и прихожей найдет применение керамогранит. Будут установлены межкомнатные двери увеличенной высоты из шпонированного МДФ.

Для совмещенного санузла выбраны ванна со стеклянной перегородкой, душевая и инсталляция с подвесным унитазом. Предусмотрены гигиенический душ, полотенцесушитель, подвесная тумба со столешницей из кварцевого агломерата и умывальник со смесителем. Интересная деталь: в ванных комнатах при мастер-спальнях будет по две раковины.

В готовом для жизни виде будет передана и кухня: в ней появится мебель из шпонированного и окрашенного МДФ с качественной фурнитурой, столешница из кварцевого агломерата, фартук из керамогранита, а еще мойка со смесителем и вытяжка из нержавеющей стали. В стильные фасады будет встроена техника: холодильник, посудомоечная машина, духовой шкаф, варочная поверхность.

Коллекция «Кашемир» придаст комнатам ощущение таинственности и торжественности. Дизайнеры отмечают: каждый элемент будет выполнен с особой тщательностью и вниманием, чтобы элегантность и роскошь сделать повседневностью. Наполнение квартиры почти идентично предыдущей коллекции, но в оформлении используются приглушенные светлые оттенки, керамогранит с мраморным рисунком и паркетная доска.

Для коллекции «Шелк» дизайнеры добавили немного дерзости. Стены получат винный цвет, с которым сольются скрытые межкомнатные двери. Яркими будут и фасады кухни.

Готовой отделкой в Depo будут заниматься только профессионалы. Застройщик гарантирует, что все работы выполнят на максимально высоком уровне.

Напомним, квартал Depo строится в историческом месте, где в 19-м веке располагался конский рынок, а в 20-м — трамвайное депо, позже ставшее троллейбусным. Монолитные дома ограничены высотой в 5−7 этажей, чтобы не нарушать панораму проспекта. Дома стоят на эксплуатируемой кровле, под которым — подземный паркинг с местами для зарядки электромобилей и прямым доступом из лифта паркинга в квартиры. Также появятся пешеходная улица и искусственный пруд. Вдоль них заработают супермаркет, магазины, рестораны, кафе, фитнес-клуб и частный детский сад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».