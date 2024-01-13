Электромонтер из Лиозно любил ностальгировать в «Одноклассниках» по советскому прошлому 4 13.01.2024, 13:28

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И был удивлен, когда к нему пришли.

В конце декабря силовики посетили лиозненца Сергея Кудрявцева, хотя мужчина на хорошем счету в райцентре.

Его упоминала и областная газета в статье о местном филиале «Витебскэнерго».

Силовики нашли в ленте мужчины в «Одноклассниках» свастику и материалы группы «Stop Luka», сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Так он заработал сразу два протокола: 19.10 и 19.11 КоАП РБ.

Впрочем, судья Алексей Лапушинский разрешил мужчине Новый год отмечать дома: вместо ареста дал штрафы — суммарно вышло 1480 рублей и конфискация телефона «Poco».

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