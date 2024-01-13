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Невыносимо секретно

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  • Anti-Colorados, Defence-Line
  • 13.01.2024, 13:33
  • 5,696
Невыносимо секретно

Вот тебе бабушка и Рабиндранат Тагор.

В начале первого фильма трилогии «Матрица» есть момент, когда Нео поместили в комнату для допросов и предложили сотрудничество, но он послал агентов и потребовал предоставить ему телефон для звонка адвокату. На что агент резонно спросил: «Зачем тебе телефон, если у тебя нет рта?». И действительно, у Нео тут же начал затягиваться рот. И чисто с технической точки зрения, даже имея телефон, он уже ничего не смог бы сказать в него. Понятно, что весь фильм напичкан аллюзиями и аллегориями, но эта была слишком выпуклой и ее можно было трактовать как угодно, а вот прямо сейчас у лаптей происходит нечто подобное, но в куда более крупном масштабе.

Просто напомним о том, как еще несколько лет назад лапти гордились тем, что у них все перенесено в «цифру», и что все данные можно получать в пару кликов и без особых проблем. Их аж распирало от наличия самых различных сервисов, начиная от государственных услуг и заканчивая бытовыми, в виде «умной колонки» по имени Алиса, которая прям дает фору Гугл ассистенту и вообще – обогнала всех на годы, а потому анала говнет. Но как оказалось, колонка действительно очень умная и наблюдает за своим обладателем круглые сутки, произвольно записывая все, что происходит вокруг и отправляя на серверы Яндекс, где к тому времени уже было установлено оборудование ФСБ и все подвергалось машинному анализу.

И с другими сервисами оказалось не все так просто, поскольку они тоже завязаны на той самой системе машинного анализа, но к этому добавилось еще кое-что. Видимо, готовясь к большой войне, там стали закрывать данные, которые всегда были публичными. Налоговые декларации государственных чиновников и правильных пацанов закрыли давно, ибо нечего черни смотреть на то, как выгодно ею править. Потом стали закрывать все новые и новые статьи расходов бюджета.

Сначала закрытой была пятая часть, потом – четверть, треть и теперь около половины бюджета – черная дыра, которую поясняют необходимостью закрыть данные о том, как там и что они финансируют по созданию военной продукции. Но вот недавно там обнаружили, что количество потерь их личного состава на войне в Украине, которое они официально заявляют, можно достаточно легко проверить. Причем, этот метод оказался настолько сокрушительным, что их легенда прикрытия истинного объема потерь просто разлазится на куски.

В самом деле, как-то пришлось почитать пояснения их «эксперта» по поводу того, что потери отражаются не просто некорректно, а издевательски. Так вот, он пояснил, что пока тело не обнаружено и не идентифицировано, то его нельзя отражать в графе «безвозвратные потери». Еще несколько месяцев назад на эту тему было сказано, что если действует именно такой механизм и сводки потерь не отражают более или менее объективную картину, то в таком случае непонятно, как вести доукомплектование личного состава и соответственно – выдавать заявки военкоматам.

Если вы делаете заявку, значит, у вас некомплект, а если некомплект, значит, вы вывели из списков личного состава подразделения, какое-то количество бойцов, а если вывели, то должна быть указана причина этого выведения. Круг замыкается и если вы показываете 20-50 тыс потерь, то на их пополнение просто не должно быть мобилизовано вдесятеро больше мобиков.

Это значит, что списки потерь таки есть, и они намного больше того, что оглашается. Но тут возник еще один, пусть и не прямой канал данных, которые указывают на истинный масштаб потерь, а именно – суммы выплат пенсионным фондом компенсаций семьям погибшим. Кто-то там сопоставил эти цифры и пришел к выводу о том, что убитыми действительно потеряно намного более 300 тысяч и выплаты «гробовых» это подтверждают. Просто так их выплачивать не станут, а только в соответствии со списками потерь. И вот что пишет их пресса:

«Пенсионный фонд России в декабре 2023 года направил письмо с требованием ограничить публикацию данных о социальных выплатах участникам войны в Украине и удалить ранее опубликованные сведения из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО)… Требования Пенсионного фонда ограничивают доступ к данным, которые могли бы раскрыть масштаб потерь российских военных за время вторжения. В частности, из статистики о соцвыплатах можно было бы вывести число военнослужащих, которые погибли или получили инвалидность за время войны».

Вот тебе бабушка и Рабиндранат Тагор. А то заладили «потерь нет». Их и нет, если данных нет. Все живы, веселы и смеются на концерте Кобзона.

Anti-Colorados, Defence-Line

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