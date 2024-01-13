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Как завязать обувь, чтобы шнурки никогда не развязывались?

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  • 13.01.2024, 13:41
  • 5,134
Как завязать обувь, чтобы шнурки никогда не развязывались?

Простой трюк, о котором мало кто знает.

Многие люди при ходьбе сталкиваются с проблемой — шнурки на обуви постоянно развязываются, как бы сильно их не затягивать.

Это может быть не только неудобно, но еще и опасно. Однако, оказывается, есть эффективный способ завязывания шнурков, который обеспечить их надежную фиксацию, независимо от того, какую обувь вы носите — ботинки, сапоги или кроссовки.

Как мы обычно завязываем шнурки? Схема простая — сначала делаем узелок, а затем бантик. Однако такая шнуровка, особенно синтетическая, в любой момент может развязаться. Чтобы этого не произошло, достаточно сделать всего лишь одно дополнительное движение.

Лайфхаком поделился в социальной сети TikTok пользователь с ником @YuriiMaster. Его ролик набрал более 3 млн просмотров и тысячу комментариев.

Что, по его словам, нужно сделать со шнурками? Начните как обычно. завяжите узел, затем бантик. А далее — просто пробросьте ушки еще один раз через петлю (как показано на видео ниже) — и затяните.

Так должно получится после повторного пробрасывания ушек через петлю.

Таким образом получится тугой узел, который можно будет легко развязать привычным нам образом.

@yuriimaster

♬ оригинальный звук - @YuriiMaster

Пользователи оставили под видео множество комментариев. Самый популярный — «И где вы раньше были??? Эх… я столько лет парилась с древними шнурками».

Почему шнурки развязываются?

В 2017 году американские специалисты из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что во время ходьбы и особенно бега обувь ударяется о землю с силой, значительно превышающей силу тяжести (в случае с бегом, в 7 раз).

Это приводит к тому, что узел растягивается и ослабевает с каждым шагом. А энергия, создаваемая движением ног вперед и назад, заставляет шнурки постепенно «выскальзывать» из узла.

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