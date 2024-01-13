«Крыша падает, быстрее, быстрее!»: жуткие кадры начала пожара на складе Wildberries

«Крыша падает, быстрее, быстрее!»: жуткие кадры начала пожара на складе Wildberries4
- 13.01.2024, 13:48
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Несколько человек затоптали во время панической эвакуации.
Опубликовано видео с шестого уровня склада Wildberries в Санкт-Петербурге в момент, когда там началось возгорание.
Сотрудники с криками «Крыша падает!» стихийно бегут на лестницу, расположенную на фасаде здания, чтобы спастись.
Рабочие еще не понимают масштабы происходящего и пытаются закончить работу («сбросить товар»), прежде чем эвакуироваться.
«Крыша падает! Быстрее, быстрее, все на выход!», — кричат спасающиеся в панике люди.
Несколько человек, по словам сотрудников, затоптали во время эвакуации. Но официально пострадавших нет, пишет «SHOT».
Сотни работников не успели забрать свои личные вещи. У многих внутри остались даже паспорта, которые сгорели.