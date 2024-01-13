«Крыша падает, быстрее, быстрее!»: жуткие кадры начала пожара на складе Wildberries 4 13.01.2024, 13:48

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Несколько человек затоптали во время панической эвакуации.

Опубликовано видео с шестого уровня склада Wildberries в Санкт-Петербурге в момент, когда там началось возгорание.

Сотрудники с криками «Крыша падает!» стихийно бегут на лестницу, расположенную на фасаде здания, чтобы спастись.

Рабочие еще не понимают масштабы происходящего и пытаются закончить работу («сбросить товар»), прежде чем эвакуироваться.

«Крыша падает! Быстрее, быстрее, все на выход!», — кричат спасающиеся в панике люди.

Несколько человек, по словам сотрудников, затоптали во время эвакуации. Но официально пострадавших нет, пишет «SHOT».

Сотни работников не успели забрать свои личные вещи. У многих внутри остались даже паспорта, которые сгорели.

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