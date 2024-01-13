На свадьбе под Слонимом дядя невесты напал на гостей 3 13.01.2024, 13:55

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Все началось из-за спора по поводу работы.

В Слонимском районе произошел неприятный инцидент на свадьбе, закончившийся визитом экстренных служб.

Празднование на агроусадьбе обернулось конфликтом между 61-летним дядей невесты и двумя ее друзьями. Спор по поводу работы нагрелся до такой степени, что старший мужчина, оставшись без аргументов, схватил стеклянный кувшин и ударил им по голове 23-летнюю девушку, а затем бутылкой атаковал 24-летнего парня, сообщает милицейский телеграм-канал.

Гости свадьбы быстро вмешались, успокоили агрессора и вызвали экстренные службы.

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