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БМП «Bradley» одолела в ближнем бою российский танк Т-90М возле Авдеевки

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  • 13.01.2024, 13:57
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БМП «Bradley» одолела в ближнем бою российский танк Т-90М возле Авдеевки

Зрелищное сражение показали на видео.

Американская БМП «Bradley» смогла вывести из строя новейший танк оккупантов Т-90М на Авдеевском направлении.

Украинский экипаж БМП мастерски обстрелял танк, потерявший управление и врезавшийся в дерево.

Зрелищное видео поединка двух БМП против новейшего российского танка было опубликовано украинскими аэроразведчиками, информирует Цензор.НЕТ.

События происходят в населенном пункте Степовое к северу от Авдеевки.

Россияне уже несколько месяцев пытаются его захватить. Очень часто наступление оккупантов и их бронегруппы останавливают американские БМП.

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