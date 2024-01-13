БМП «Bradley» одолела в ближнем бою российский танк Т-90М возле Авдеевки

БМП «Bradley» одолела в ближнем бою российский танк Т-90М возле Авдеевки9
- 13.01.2024, 13:57
- 5,366
Зрелищное сражение показали на видео.
Американская БМП «Bradley» смогла вывести из строя новейший танк оккупантов Т-90М на Авдеевском направлении.
Украинский экипаж БМП мастерски обстрелял танк, потерявший управление и врезавшийся в дерево.
Зрелищное видео поединка двух БМП против новейшего российского танка было опубликовано украинскими аэроразведчиками, информирует Цензор.НЕТ.
События происходят в населенном пункте Степовое к северу от Авдеевки.
Россияне уже несколько месяцев пытаются его захватить. Очень часто наступление оккупантов и их бронегруппы останавливают американские БМП.