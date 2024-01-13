Лежит в грязном мундире 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

13.01.2024, 14:16

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С Путиным будет так же.

В Астане демонтировали памятник Назарбаеву.

Вот он – непочтительно лежит на спине среди какого-то мусора, в грязном мундире, измаранный снегом, правая кисть беспомощно приподнялась. Свержение с пьедестала состоялось.

Российские подхалимы пока еще не додумались соорудить памятник Путину. Но, возможно, это еще ждет страну.

Впрочем, смехотворный культ личности Путина, вяло, без огонька поддуваемый накануне выборов обречен даже не на демонтаж. Он развеется как дым, как наваждение сразу после того, как Путин исчезнет из власти.

Пока же российское начальство и пропагандисты могут заглянуть в металлические глаза скинутому на землю казахскому истукану. С вашим будет так же. И первым, кто предаст («я только исполнял приказы»), – будете вы.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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