Белорусов в канун Старого Нового года шокировали ценами на Комаровке 13.01.2024, 14:23

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И не только на экзотику.

Корреспонденты агентства «Минск-Новости» сходили на главный столичный рынок, чтобы узнать, во сколько обойдутся экзотические личи, родные яблоки и такие же знакомые, но в большинстве своем привозные в эту пору года помидоры и огурцы. Тем более, что и повод подходящий — многие белорусы 13 января отмечают Старый Новый год.

Экзотики на Комаровском рынке хватает, правда цены на нее не для впечатлительных, отмечают журналисты. Нектарины из Чили, например, обойдутся в 100 рублей за килограмм!

Рядом пытается соперничать питахайя по 85 рублей/кило. Но оба фрукта проигрывают мангостину с его запредельной ценой — 120 рублей за кило. Черешни, которая в декабре стоила 220 рублей за килограмм, не видно. Продавцы смеются: под заказ привезем, не волнуйтесь.

Рядом с такими «тяжеловесами» скромно притаились личи по 65 рублей за кило и хурма за 30 рублей (такая же «каки» из Испании может стоить и 8,5 — несколько метров пройти). Но в данном случае размер имеет значение: более дорогая крупнее раза в 2,5 и каждая ягода без намека на потертость/складочку и хоть какое-либо несовершенство.

Похожая история с помело. Израильский стоит 9 рублей за килограмм, но там половина веса придется на кожуру, которую вы все равно выбросите. Тайский выделяется ценником в 15 рублей за штуку и тонюсенькой коркой. Есть подозрения, что в пересчете на съедобные части даже экономнее выйдет.

Маракуйя — 55 рублей/кило. Цены на ананас разбросаны от 4,5 до 15 рублей за килограмм, если привезен из Коста-Рики. И 25 рублей за штуку — если из Таиланда. Такая же история и с киви: иранский — по 3,5 за кило, итальянский — от 8 до 9, а тайский, традиционно за штуку, — по 10 рублей. Пора привыкнуть: если на ценнике значится «Тай», значит, стоимость стремится в стратосферу. Как и у чеснока из Китая: за кило по 20 рублей просят. Но к овощам мы еще вернемся. А пока на повестке все еще фрукты и ягоды. Например, есть отечественная клубника с экзотическим имечком «эльсанта» по 55 рублей/кило. Есть греческая по 29,9 за полкило.

Не знаем, как вы, а мы уже заскучали (не прошли и половины крытого рынка) по мандаринкам по 8−9 рублей за килограмм и апельсинам от 5 до 10 рублей/кило в среднем. Еще больше убеждаемся в этом при виде яблок по 20 рублей/кило. Не соблазняет даже название «амброзия». Мы здесь не боги Олимпа, а простые смертные. Поэтому взвесьте нам вон тех аппетитных и явно хрустящих гродненских яблочек по 2,9 рубля за кило. И еще кило за 3,8 — гулять, так на все деньги.

А, нет, нужно еще на овощи оставить. Помидорки, например. Разброс у них, как обычно, занятный — от 5 до 45 рублей за килограмм. Справедливости ради, за 5 рублей найти сложно. В среднем чек будет от 12 до 15 рублей. Продавцы рекомендуют азербайджанские. А вот от испанских «черри» тонко намекают воздержаться: уж больно травянистые они не в сезон.

Огурец по 20 рублей за килограмм? А, он же импортный, из России. Пойдем искать местные — их по 8−9 рублей отдают. И перца сладкого к ним, испанского, за те же 8−9 рублей. Потому что иранский уже по 15 рублей/кило.

Редисочки бы молодой к этому всему великолепию… Она есть, но не в том виде, к которому мы привыкли. Хоть и по 5 рублей пучок, который если назовешь микрозеленью, не соврешь. Равно как и горох по такой же цене.

Укроп с петрушкой — по 1,5 рубля за пучок.

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