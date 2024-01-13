Под Москвой обнаружили новую систему ПВО 2 13.01.2024, 14:27

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Что известно?

В Подмосковье в районе деревни Жданово в Подольском районе обнаружена еще одна система ПВО – «Панцирь-С1». Она установлена на подиум, чтобы лучше обнаруживать цели.

Соответствующий кадр опубликовало «Радио Свобода», обнаружив систему на спутниковых снимках сервиса Planet.com.

После анализа спутниковых фотографий издание пришло к выводу, что эта позиция появилась там в период между 6 и 10 июля 2023 года.

Ранее журналисты вместе с OSINT-аналитиками выявили более 10 позиций противовохдушной обороны в Москве и рядом с ней. Так, система ПВО ЗРПК «Панцирь-С1» обнаружена недалеко от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево, рядом с поселком Заречье.

Судя по карте, россияне установили Тор-М2 в деревне Болтино на берегу Пироговского водохранилища, два 2 Тор-M2ДТ в Долгопрудном, ЗРПК «Панцирь-С1» на крыше здания ГУМВД Москвы, на Новорожском шоссе, аэрпорту «Остафьево», на аэродроме «Чкаловский», ЗРК С-400 в парке «Лосиный остров» и так далее.

В январе прошлого года системы ПВО установили в самом центре Москвы поблизости от Кремля. Снимки комплекса «Панцирь-С1» на крыше здания минобороны РФ на Фрунзенской набережной облетели многие СМИ.

Системы ПВО активно начали устанавливать в столице РФ и пригороде после нескольких атак украинских дронов на Москву.

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