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Иностранные фуры могут пересечь границу Беларуси и РФ только в одном месте

  • 13.01.2024, 14:36
  • 1,042
Иностранные фуры могут пересечь границу Беларуси и РФ только в одном месте

Для дальнобойщиков из ЕАЭС ввели новое ограничение.

С 18 вечера 12 января дальнобойщиков из стран-членов ЕАЭС пропускают только через один пункт пропуска на белорусско-российской границе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета со ссылкой на Погранслужбу ФСБ России.

Пропуск через белорусско-российскую границу водителей грузовых авто — граждан государств-членов ЕАЭС (Кыргызстана, Казахстана и Армении) — осуществляется только через прокускной пункт на участке «Езерище-Лобок».

«Таможенным законодательством ЕАЭС допускается совершать операции, связанные с продлением срока таможенного транзита товаров, изменением места доставки товаров, получением разрешения таможенного органа на проведение грузовых операций и (или) перецепки», — завили в ГТК.

Напомним, с 11 января белорусские таможенники начали фиксировать случаи возвратов большегрузных автомобилей на границе Беларуси и России. Это касалось авто, которыми управляли граждане третьих стран (то есть не Беларуси и России). Заявлялось, что причиной возврата было отсутствие оснований для пропуска на российскую территорию.

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