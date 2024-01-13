Под Горловкой дрон ВСУ ликвидировал высокопоставленного российского силовика
- 13.01.2024, 14:48
Оккупант ехал в служебном автомобиле.
На оккупированном Донбассе ликвидирован высокопоставленный силовик Виктор Заводских из Оренбургской области.
Офицер Следственного комитета РФ попал под удар дрона. Информацию подтвердил Следком РФ 13 января, передает Диалог.UA.
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Оккупант Заводских простился с жизнью вчера, 12 января, около оккупированной Горловки, где занимался фальсификацией уголовных дел против Украины.
«Атаке БПЛА… подвергся служебный автомобиль, в котором на осмотр места происшествия направлялся следователь», - сообщили в Следкоме РФ.
Оккупант получил тяжелейшие ранения, его не успели довезти до больницы.
33-летний Заводских был в звании капитана юстиции. В оккупированной Горловке он работал следователем Следкома с 2023 года.