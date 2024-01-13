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Под Горловкой дрон ВСУ ликвидировал высокопоставленного российского силовика

  • 13.01.2024, 14:48
Под Горловкой дрон ВСУ ликвидировал высокопоставленного российского силовика

Оккупант ехал в служебном автомобиле.

На оккупированном Донбассе ликвидирован высокопоставленный силовик Виктор Заводских из Оренбургской области.

Офицер Следственного комитета РФ попал под удар дрона. Информацию подтвердил Следком РФ 13 января, передает Диалог.UA.

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Оккупант Заводских простился с жизнью вчера, 12 января, около оккупированной Горловки, где занимался фальсификацией уголовных дел против Украины.

«Атаке БПЛА… подвергся служебный автомобиль, в котором на осмотр места происшествия направлялся следователь», - сообщили в Следкоме РФ.

Оккупант получил тяжелейшие ранения, его не успели довезти до больницы.

33-летний Заводских был в звании капитана юстиции. В оккупированной Горловке он работал следователем Следкома с 2023 года.

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