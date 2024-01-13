«Пробило до подвала»: HIMARS уничтожил военную базу РФ под Авдеевкой 2 13.01.2024, 15:02

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Оккупант показал, что осталось от дорогой техники после удара.

На Авдеевском направлении ВСУ ударом HIMARS уничтожили базу российской армии вместе с дорогим военным оборудованием.

Оккупанты показали результаты удара ВСУ по базе ВС РФ под Авдеевкой. От здания почти ничего не осталось, сообщает dialog.ua.

На видео военный РФ жалуется на то, что при ударе ВСУ были уничтожены их ретрансляторы и антенны.

«Не знаем, (...) что это такое прилетело. Вот здесь вот запасной выход был… Все горит… Пробитие до подвала было. Там взрывается что-то… Пожар там еще внизу, сильнее разгорелось из-за ветра. Дымище, б**дь. Нашли один усилитель для антенны, все… Ничего не осталось. Все сгорело!» - говорит за кадром оккупант.

Известно, что удар пришелся по военному объекту россиян на Авдеевском направлении.

Судя по заснеженному пейзажу, который попал на видео, инцидент случился недавно.

Украинские телеграм-каналы уверяют, что в ходе операции Силы обороны Украины использовали реактивную систему залпового огня HIMARS.

Ее ракеты достаточно мощны, чтобы образовать столь значительные повреждения. Потери ВС РФ в живой силе при этой атаке пока неизвестны. В видео о них россияне не говорят.

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