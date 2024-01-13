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Украинская певица приготовила «сюрприз» для жены Пескова

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  • 13.01.2024, 15:05
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Украинская певица приготовила «сюрприз» для жены Пескова
Кристина Соловий

За украденную песню.

Украинская певица Кристина Соловий сообщила, что привлечет к ответственности россиян, укравших ее песню. Она объяснила, как это будет происходить, и почему эта история важна.

Кристина Соловий заявила, что не будет отмалчиваться в ситуации по поводу хита, что использовали в российском шоу. Она готова судиться с россиянами, хотя представляет, насколько сложной может быть эта работа.

Певица рассказала, что будет разматывать циничное шоу жены Пескова как клубок ниток. Надо попытаться найти основание подать в европейский суд; установить компании, которые могут быть соединены с европейским рынком.

Сейчас Кристина и ее команда ищет причастных к событию юридических лиц, а через их владельцев будет искать связанных юрлиц в Европе.

«Штука не только в том, что жена Пескова танцует под мою песню с переработанным текстом на русском. У них же есть техрайдер, который кому-то принадлежит. Какие-то бизнесы устроителей и продавцов билетов. Клубок, который можно размотать и найти судебный прецедент», – сообщила Соловий.

«Я не маленький человек»

У Кристины Соловий также спросили, почему этот прецедент важен и его нельзя обойти вниманием. В ответ она напомнила, как Россия пытается уничтожить украинское культурное наследие и присвоить его. Это многолетний способ существования страны – унижать культуру напавших.

«Моя первая болезненная реакция на эту новость внутри все сжалось. Беспомощность и беззащитность. Почему мы воюем? Это война за выживание нации и продолжается на многих уровнях, не только на фронте. Россия уничтожает наш культурный контекст», – подчеркнула Кристина Соловий.

Артистка напомнила о том, как Россия присвоила себе культуру оккупированных азиатских народов. То же она делала с украинскими художниками и продвигала нарратив, что все это – наследие Российской империи.

«Моя песня – это продукт украинской культуры и моя интеллектуальная собственность. И я не собираюсь сидеть сложа руки и соглашаться с тем, что убийцы моего народа в соседней стране могут бросить к ногам мою песню, мое оружие, дело моей жизни. Я не маленький человек, а любящая дочь своего украинского народа», – подытожила певица.

Подробнее о скандале

Русские перевели песню Кристины Соловий «Тримай» и использовали ее для своего проекта. Это шоу на льду, организатором которого является Татьяна Навка – супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Кремля. Кроме того, украли и легендарную композицию «Ніч яка місячна».

Пока удалось узнать, что режиссером этого шоу является украинец – Василий Козар, родом из Закарпатья. Он был главным хореографом украинских «Танцев со звездами», работал со многими артистами, а в 2021 году уехал в Россию.

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