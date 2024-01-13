Каким будет год Дракона для каждого из знаков? 8 13.01.2024, 15:13

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Составлен специальный гороскоп.

Согласно китайскому календарю, Новый 2024 год наступает 10 февраля, но переход в год Зеленого Деревянного Дракона состоится 4 февраля. В этот период произойдут значительные изменения среди космических сил, что повлияет на принятие решений.

Астрологи составили восточный гороскоп, который поможет во всем разобраться. Небесная энергия по-разному повлияет на 12 знаков животных в этом году.

Дракон

2024 год – это год Зеленого Деревянного Дракона, поэтому люди, рожденные под знаком этого животного, будут в центре внимания, все взгляды будут прикованы к вам. Если вы не привыкли к этому, год действительно может быть достаточно напряженным. Но когда научитесь наслаждаться вниманием, то наступит период признания. Это отличная возможность исследовать что-нибудь новое.

Змея

В этом году, люди рожденные под этим знаком этого животного увидят, что им легче приобретать новые навыки и учиться. Это идеальное время для развития, сомнения исчезнут и появится сила для достижения целей. Вы можете чувствовать потребность побыть одному больше, чем обычно.

Лошадь

Вы сможете решить проблемы и начать новый путь к достижению успехов. Важно осознать, что мы контролируем свою судьбу, поэтому не стоит опускать руки и плыть по течению. Делайте шаг за шагом, всегда сосредотачивайтесь на том, что будет дальше, и вскоре вы увидите, что жизнь становится намного легче.

Коза

Это отличный год для вас, чтобы попробовать свои силы в предпринимательской деятельности и начать собственное дело. Воспользуйтесь этим, пока можете, но будьте готовы к препятствиям на пути. Энергия года также повлияет на ваши эмоции, но не принимайте импульсные решения и держите жизнь под контролем.

Обезьяна

Хотя Обезьяны были на вершине в последние годы, сейчас может быть время, когда будет больше вызовов, чем возможностей. Вас ждут проблемы почти во всех сферах жизни. Воспринимайте это как возможность и с решительностью преодолевайте все препятствия. Это поможет стать сильнее и увереннее.

Петух

Энергия в этом году благоприятна для Петухов. Вы можете улучшить личные, романтические или профессиональные отношения. У вас много возможностей для общения, поэтому не бойтесь заводить новые знакомства. Приложите усилия, чтобы показать миру, кто вы.

Собака

В этом году вам следует изменить свое мировоззрение и выйти из зоны комфорта, чтобы начать новый путь для достижения целей. Вы сами решаете, когда сменить работу, отношения или место жительства. Если вы ничего не сделаете, то Вселенная все равно создаст все условия для значительных событий в жизни.

Свинья

В 2024 году люди, рожденные под знаком этого животного, получат власть, авторитет и влияние. Вы возьмете на себя инициативу и сможете добиться всего, чего хотите. Однако, прежде чем вы сможете стать лидером, покажите всем, на что способны, и докажите, почему люди должны выбрать именно вас.

Крыса

Независимо от того, являетесь ли вы наемным работником или работодателем, у вас будут шансы найти возможности для увеличения дохода в год Деревянного Дракона. Не упускайте возможности на работе, чтобы улучшить свое финансовое состояние. Вселенная создала благоприятные условия для вашего роста.

Бык

Если это ваш знак животного, вам предстоит много празднований, увеличение богатства, благословений и хороших новостей. Вы также заведете множество полезных знакомств. Может возникнуть чувство изоляции и непонимания других. Вопреки сложностям, которые принесет этот год, помните, что ваша энергия питает все, на чем вы сосредоточиваетесь.

Тигр

Если вы планируете путешествовать в 2024 году, это отличный период для этого. Вы найдете возможности уехать за границу и расширить свой кругозор. Кроме того, этот год также будет для вас насыщенным – много дел и обязательств.

Кролик

В этом году вам следует обратить внимание на свое здоровье, могут возникнуть проблемы, поэтому вовремя посещайте врача. Избавьтесь от вредных привычек и занимайтесь спортом и духовным развитием. Вы ощутите значительные изменения в жизни.

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