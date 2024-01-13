«Все эти столичные бары и кафе – не для большинства простаков» 6 13.01.2024, 15:39

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За что иногородние не любят Минск и его жителей?

Проблема не самых простых отношений столицы и регионов существует во многих странах. Не сказать, что в Беларуси она обострена, но и Минску часто «прилетает» от иногородних.

В России часто можно слышать фразу: «Москва – еще не вся страна». Подразумевают привилегированное положение столицы: только в Москве жить и хорошо.

В последние годы доводится слышать похожее и про Минск. Мол, это еще не вся Беларусь, в регионах-то похуже. Да и сами минчане, как правило, не отрицают таких легких упреков в свой адрес.

Но что же такого особенного в Минске и жизни в столице? Зарплаты выше или работа лучше? Может, жилье какое-то особенное? И перекрывают ли эти плюсы все минусы, которых тоже немало?

Свои истории жизни в столице Tochka.by рассказали переехавшие в этот город белорусы. Кто-то уже обосновался в столице плотно и другой жизни не знает, а кто-то живет здесь вынужденно и не прочь уехать.

«Здесь всем все равно – и это хорошо»

Татьяне 30 лет, она родом из Слуцка. В Минске живет 12 лет, если считать время учебы. Свой переезд в столицу и первые дни жизни в большом городе помнит очень хорошо.

«Приехав из райцентра, сразу удивилась темпу жизни – здесь все быстрее, ярче и разнообразнее. Минчанам все равно, как ты выглядишь, и это хорошо. Вспомнилось, как школьниками в Слуцке мы буквально соревновались, кто и где сможет найти крутую модную шмотку. В этом плане Минск точно у меня вызвал больше симпатий. Все разные, и это прекрасно», – отметила Татьяна.

А еще Таня – киноман, а потому для нее кинотеатр – едва ли не храм.

«Конечно, здесь раздолье мне. Столько мультиплексов. В Слуцке был один добитый в моем отрочестве, в куртках сидели зимой, потому что не отапливался толком. А здесь прямо уровень», – говорит она.

По ее словам, в столице в целом огромное количество вариантов, как хорошо провести время. Опять же, по сравнению с райцентром.

Любое передвижение стоит денег

Но у жизни в белорусской столице Таня нашла и много минусов. По ее словам, за все эти годы она так и не смогла почувствовать себя местной.

«Хотя мне кажется, что и минчан коренных не так-то здесь и много, потому что город ведь заселялся в послевоенные годы приезжими. Но мешает адаптации здесь не это, а все же дороговизна жизни», – отмечает она.

Например, любое передвижение по городу стоит денег. В Минске чаще приходится заказывать такси, и оно всегда на повышенном тарифе.

«Я недавно ездила в Могилев, так там поездка через весь город стоит 7 рублей. Долго смеялась: в Минске таких цен давно не видела. Да и вообще, здесь все дороже. Когда начинаешь обживаться в этом городе, то понимаешь, почему здесь нужно больше денег, чем в любом другом населенном пункте страны», – рассказывает собеседница.

Две работы, ипотека

Зато у Татьяны сейчас есть две работы. По ее словам, для регионов это роскошь.

«В Слуцке работы нет от слова совсем. Это я про нормальный заработок. За 700 рублей найти можно, но на эти деньги ты будешь не жить, а существовать», – говорит Таня.

По ее словам, в Минске ей приходится много «вкалывать».

«Зато взяла в ипотеку квартиру однокомнатную, половина заработка уходит на оплату жилья. Но чувствую себя самостоятельной. И в этом тоже есть заслуга Минска», – уверена она.

Но так жизнь в столице складывается не у всех.

«Большинство моих друзей живет с поддержкой родителей. Закатки, закрутки, поехать на выходные поесть вдоволь дома. Все эти столичные бары и кафе – не для большинства простаков. Так что Минск слезам не верит», – утверждает Таня.

А вот особой разницы в поведении людей девушка не видит.

«Хотя люди здесь более смелые в хорошем смысле слова. Как-то на днях женщине в продуктовом магазине не понравилось, как ее обслужили. Она так отчитала работников, вызвала заведующую. И держалась достойно, не материлась, отстояла себя», – говорит она.

Татьяна считает, что в небольших населенных пунктах люди более забитые и порой не знают своих базовых прав.

Минск стал хуже?

Вадим живет в белорусской столице больше 15 лет. Приехал на учебу, а в итоге остался здесь жить.

«Мне кажется, как будто я всегда здесь был, родился здесь. В целом люблю этот город: прикипел, тут мои друзья, родные. С Минском связано много романтических воспоминаний, житейских историй», – замечает он.

Но, по словам Вадима, в последние годы жить здесь стало хуже. Цены выросли, а доходы людей – никак нет.

«Ну, может, у кого-то растут, но мое внутреннее ощущение, что у людей стало меньше денег, все стали как-то скромнее. Поэтому раньше я мог сказать, что уровень жизни здесь гораздо выше, но сейчас – вряд ли», – признается он.

«Без дела сидят лентяи»

По мнению Вадима, столица все же выделяется на фоне других белорусских городов – но другим.

«В Минске хватает работы. Да, она разная, но без дела здесь сидят только лентяи. Всегда можно найти подработку. Другой вопрос, что хорошей работы, чтобы за нее платили достойно, немного и здесь. Все работодатели предлагают часто смешные деньги», – уверен он.

За годы жизни в столице молодой человек так и не купил жилья. Просто потому, что ипотека стоит неподъемных денег.

«Думаю, многие иногородние потому и недолюбливают столицу, что здесь по белорусским меркам дорогое жилье, причем как арендное, так и то, которое в продаже. Уверен, что эти квартиры не стоят своих денег. Какой-то мыльный пузырь это все, бессмыслица», – говорит Вадим.

Он добавляет: если мама или папа не дадут денег на первоначальный взнос, то приобрести квадратные метры в Минске, даже в кредит, практически невозможно.

Понаехали

С каким-то предвзятым отношением к иногородним Вадим в столице не сталкивался.

«Было пару шуток, что понаехали, отнимаете рабочие места у местных, но это было лет 10 назад, сейчас как-то ровно. Всем все равно, откуда ты и кто ты. Живи и работай, не создавай проблем».

Хотя, по словам собеседника, минчане более неспешны в делах. А все потому, уверен молодой человек, что наличие своего имущества в столице расхолаживает.

«Есть у меня приятель – так у него три квартиры в Минске. Две от бабушек с дедушками, а в третьей он живет с родителями. Вот, две сдает, карьеру не делает, повышения зарплаты не требует, потому что ему и так нормально», – рассказывает Вадим.

По мнению молодого человека, иногородние более шустрые, быстрые, ведь им приходится выживать в предложенных условиях.

«Каждый день подходят попрошайки»

Что касается хваленой чистоты Минска, то с этим распространенным мнением парень не согласен. По его словам, за последние годы столица стала грязнее, особенно во дворах. Хуже теперь и дороги.

«А на улицах – много бездомных. Сходите в подземные переходы – там столько нищих с протянутой рукой. И это не только алкоголики, а бабушки с дедушками, инвалиды часто сидят», – замечает Вадим.

По его словам, такого 10 лет назад точно не было, а разрыв «богатые-бедные» за это время стал больше.

«Каждый день ко мне хоть один попрошайка да подходит. Особенно у магазинов. Просят деньги на еду, на спиртное. Это грустно», – считает парень.

Все равно его не брошу

Тем не менее, Вадим уверен, что Минск, при всех недостатках, – единственный в Беларуси город возможностей.

«Здесь есть надежда на лучшую жизнь, есть шанс получить хорошую работу. Да и веселее как-то, нет ощущения скуки и безвылазной тоски. В регионах, думаю, можно точно сойти с ума либо по итогу спиться», – говорит он.

При этом Вадим не исключает, что когда-нибудь уедет из столицы.

«Все может измениться. Я уже начал замечать тягу к отдыху за городом. Там так тихо и хорошо. Может, и уеду в глушь, если совсем все надоест, но пока точно не хочу туда», – смеется парень.

«Люди здесь будто свободнее»

Илоне 26 лет, она родом из поселка на границе с Россией и Литвой. Переехала девушка в Минск почти 10 лет назад.

«Сначала город жутко не нравился. Казался жестким и холодным. Будто все смотрят, когда ты что-то делаешь не так. На периферии ведь даже лифтов в домах нет. Все многоэтажки приземистые. И в столице, кажется, все по-другому. Круче, что ли?»

На адаптацию к жизни в большом городе у девушки ушло примерно полгода. Илона признается, что сейчас очень любит Минск.

«Люблю за возможность найти развлечение: сходить в кафе, в бар, на квесты, на мастер-классы, на концерты, на йогу. А еще мне кажется, что люди здесь будто свободнее: в разговоре, в действиях. Особенно молодежь, она вообще какая-то другая», – говорит девушка.

Илона тоже отмечает, что в Минске выше зарплаты. Но и жизнь дороже, больше соблазнов.

«Моя мама живет там же, в райцентре. И у нее до сих пор доход на уровне ниже 800 рублей. Она продавец, работает в одной из крупных торговых сетей, которая, кстати, есть и в Минске, но зарплаты здесь у продавцов гораздо выше», – рассказывает она.

«Жилые районы – уродливые»

А вот архитектура столицы Илону не впечатляет. Говорит, та скучная и серая.

«Посмотрите на жилые районы, старые и новые. Они такие уродливые, эти безликие панельки! Неужели нельзя дать больше красок? А деревья где?» – удивляется девушка.

Утверждение, что Минск – зеленый город, кажется ей странным.

«Полное вранье. В районе Комсомольского озера много парков, а так – все сухо, серо, скучно, деревья вырубают. Хочется больше воздуха, но я понимаю, что земля в столице дорогая, потому и застраивают свободные куски», – говорит собеседница.

Уехала бы Илона обратно на малую родину? Девушка отвечает однозначно.

«Ни в коем случае. Там мрак, бесперспективность. Тем более, я работаю в сфере рекламы. Что я буду делать в райцентре?» – спрашивает она.

Если уж менять место жительства, то придется вовсе переезжать в другую страну, убеждена Илона. Ведь, кроме Минска, в Беларуси «молодому и амбициозному человеку делать нечего».

Вместо итогов

Везде и во все времена в большие города устремлялся народ. Кто работать, кто учиться, а кто – «на постоянку» жить.

Но надо понимать, что немалое число приезжих, как и коренных минчан, Минск покинет. Одни уедут за границу, а другие выберут места потише внутри страны.

Законы урбанизации, экономики, социологии и психологии никто не отменял. Так что Минск – при любом раскладе – лицо страны и еще одна ступень для многих на пути в «большой мир».

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