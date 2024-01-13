закрыть
13 января 2024, суббота, 16:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Все эти столичные бары и кафе – не для большинства простаков»

6
  • 13.01.2024, 15:39
  • 2,742
«Все эти столичные бары и кафе – не для большинства простаков»

За что иногородние не любят Минск и его жителей?

Проблема не самых простых отношений столицы и регионов существует во многих странах. Не сказать, что в Беларуси она обострена, но и Минску часто «прилетает» от иногородних.

В России часто можно слышать фразу: «Москва – еще не вся страна». Подразумевают привилегированное положение столицы: только в Москве жить и хорошо.

В последние годы доводится слышать похожее и про Минск. Мол, это еще не вся Беларусь, в регионах-то похуже. Да и сами минчане, как правило, не отрицают таких легких упреков в свой адрес.

Но что же такого особенного в Минске и жизни в столице? Зарплаты выше или работа лучше? Может, жилье какое-то особенное? И перекрывают ли эти плюсы все минусы, которых тоже немало?

Свои истории жизни в столице Tochka.by рассказали переехавшие в этот город белорусы. Кто-то уже обосновался в столице плотно и другой жизни не знает, а кто-то живет здесь вынужденно и не прочь уехать.

«Здесь всем все равно – и это хорошо»

Татьяне 30 лет, она родом из Слуцка. В Минске живет 12 лет, если считать время учебы. Свой переезд в столицу и первые дни жизни в большом городе помнит очень хорошо.

«Приехав из райцентра, сразу удивилась темпу жизни – здесь все быстрее, ярче и разнообразнее. Минчанам все равно, как ты выглядишь, и это хорошо. Вспомнилось, как школьниками в Слуцке мы буквально соревновались, кто и где сможет найти крутую модную шмотку. В этом плане Минск точно у меня вызвал больше симпатий. Все разные, и это прекрасно», – отметила Татьяна.

А еще Таня – киноман, а потому для нее кинотеатр – едва ли не храм.

«Конечно, здесь раздолье мне. Столько мультиплексов. В Слуцке был один добитый в моем отрочестве, в куртках сидели зимой, потому что не отапливался толком. А здесь прямо уровень», – говорит она.

По ее словам, в столице в целом огромное количество вариантов, как хорошо провести время. Опять же, по сравнению с райцентром.

Любое передвижение стоит денег

Но у жизни в белорусской столице Таня нашла и много минусов. По ее словам, за все эти годы она так и не смогла почувствовать себя местной.

«Хотя мне кажется, что и минчан коренных не так-то здесь и много, потому что город ведь заселялся в послевоенные годы приезжими. Но мешает адаптации здесь не это, а все же дороговизна жизни», – отмечает она.

Например, любое передвижение по городу стоит денег. В Минске чаще приходится заказывать такси, и оно всегда на повышенном тарифе.

«Я недавно ездила в Могилев, так там поездка через весь город стоит 7 рублей. Долго смеялась: в Минске таких цен давно не видела. Да и вообще, здесь все дороже. Когда начинаешь обживаться в этом городе, то понимаешь, почему здесь нужно больше денег, чем в любом другом населенном пункте страны», – рассказывает собеседница.

Две работы, ипотека

Зато у Татьяны сейчас есть две работы. По ее словам, для регионов это роскошь.

«В Слуцке работы нет от слова совсем. Это я про нормальный заработок. За 700 рублей найти можно, но на эти деньги ты будешь не жить, а существовать», – говорит Таня.

По ее словам, в Минске ей приходится много «вкалывать».

«Зато взяла в ипотеку квартиру однокомнатную, половина заработка уходит на оплату жилья. Но чувствую себя самостоятельной. И в этом тоже есть заслуга Минска», – уверена она.

Но так жизнь в столице складывается не у всех.

«Большинство моих друзей живет с поддержкой родителей. Закатки, закрутки, поехать на выходные поесть вдоволь дома. Все эти столичные бары и кафе – не для большинства простаков. Так что Минск слезам не верит», – утверждает Таня.

А вот особой разницы в поведении людей девушка не видит.

«Хотя люди здесь более смелые в хорошем смысле слова. Как-то на днях женщине в продуктовом магазине не понравилось, как ее обслужили. Она так отчитала работников, вызвала заведующую. И держалась достойно, не материлась, отстояла себя», – говорит она.

Татьяна считает, что в небольших населенных пунктах люди более забитые и порой не знают своих базовых прав.

Минск стал хуже?

Вадим живет в белорусской столице больше 15 лет. Приехал на учебу, а в итоге остался здесь жить.

«Мне кажется, как будто я всегда здесь был, родился здесь. В целом люблю этот город: прикипел, тут мои друзья, родные. С Минском связано много романтических воспоминаний, житейских историй», – замечает он.

Но, по словам Вадима, в последние годы жить здесь стало хуже. Цены выросли, а доходы людей – никак нет.

«Ну, может, у кого-то растут, но мое внутреннее ощущение, что у людей стало меньше денег, все стали как-то скромнее. Поэтому раньше я мог сказать, что уровень жизни здесь гораздо выше, но сейчас – вряд ли», – признается он.

«Без дела сидят лентяи»

По мнению Вадима, столица все же выделяется на фоне других белорусских городов – но другим.

«В Минске хватает работы. Да, она разная, но без дела здесь сидят только лентяи. Всегда можно найти подработку. Другой вопрос, что хорошей работы, чтобы за нее платили достойно, немного и здесь. Все работодатели предлагают часто смешные деньги», – уверен он.

За годы жизни в столице молодой человек так и не купил жилья. Просто потому, что ипотека стоит неподъемных денег.

«Думаю, многие иногородние потому и недолюбливают столицу, что здесь по белорусским меркам дорогое жилье, причем как арендное, так и то, которое в продаже. Уверен, что эти квартиры не стоят своих денег. Какой-то мыльный пузырь это все, бессмыслица», – говорит Вадим.

Он добавляет: если мама или папа не дадут денег на первоначальный взнос, то приобрести квадратные метры в Минске, даже в кредит, практически невозможно.

Понаехали

С каким-то предвзятым отношением к иногородним Вадим в столице не сталкивался.

«Было пару шуток, что понаехали, отнимаете рабочие места у местных, но это было лет 10 назад, сейчас как-то ровно. Всем все равно, откуда ты и кто ты. Живи и работай, не создавай проблем».

Хотя, по словам собеседника, минчане более неспешны в делах. А все потому, уверен молодой человек, что наличие своего имущества в столице расхолаживает.

«Есть у меня приятель – так у него три квартиры в Минске. Две от бабушек с дедушками, а в третьей он живет с родителями. Вот, две сдает, карьеру не делает, повышения зарплаты не требует, потому что ему и так нормально», – рассказывает Вадим.

По мнению молодого человека, иногородние более шустрые, быстрые, ведь им приходится выживать в предложенных условиях.

«Каждый день подходят попрошайки»

Что касается хваленой чистоты Минска, то с этим распространенным мнением парень не согласен. По его словам, за последние годы столица стала грязнее, особенно во дворах. Хуже теперь и дороги.

«А на улицах – много бездомных. Сходите в подземные переходы – там столько нищих с протянутой рукой. И это не только алкоголики, а бабушки с дедушками, инвалиды часто сидят», – замечает Вадим.

По его словам, такого 10 лет назад точно не было, а разрыв «богатые-бедные» за это время стал больше.

«Каждый день ко мне хоть один попрошайка да подходит. Особенно у магазинов. Просят деньги на еду, на спиртное. Это грустно», – считает парень.

Все равно его не брошу

Тем не менее, Вадим уверен, что Минск, при всех недостатках, – единственный в Беларуси город возможностей.

«Здесь есть надежда на лучшую жизнь, есть шанс получить хорошую работу. Да и веселее как-то, нет ощущения скуки и безвылазной тоски. В регионах, думаю, можно точно сойти с ума либо по итогу спиться», – говорит он.

При этом Вадим не исключает, что когда-нибудь уедет из столицы.

«Все может измениться. Я уже начал замечать тягу к отдыху за городом. Там так тихо и хорошо. Может, и уеду в глушь, если совсем все надоест, но пока точно не хочу туда», – смеется парень.

«Люди здесь будто свободнее»

Илоне 26 лет, она родом из поселка на границе с Россией и Литвой. Переехала девушка в Минск почти 10 лет назад.

«Сначала город жутко не нравился. Казался жестким и холодным. Будто все смотрят, когда ты что-то делаешь не так. На периферии ведь даже лифтов в домах нет. Все многоэтажки приземистые. И в столице, кажется, все по-другому. Круче, что ли?»

На адаптацию к жизни в большом городе у девушки ушло примерно полгода. Илона признается, что сейчас очень любит Минск.

«Люблю за возможность найти развлечение: сходить в кафе, в бар, на квесты, на мастер-классы, на концерты, на йогу. А еще мне кажется, что люди здесь будто свободнее: в разговоре, в действиях. Особенно молодежь, она вообще какая-то другая», – говорит девушка.

Илона тоже отмечает, что в Минске выше зарплаты. Но и жизнь дороже, больше соблазнов.

«Моя мама живет там же, в райцентре. И у нее до сих пор доход на уровне ниже 800 рублей. Она продавец, работает в одной из крупных торговых сетей, которая, кстати, есть и в Минске, но зарплаты здесь у продавцов гораздо выше», – рассказывает она.

«Жилые районы – уродливые»

А вот архитектура столицы Илону не впечатляет. Говорит, та скучная и серая.

«Посмотрите на жилые районы, старые и новые. Они такие уродливые, эти безликие панельки! Неужели нельзя дать больше красок? А деревья где?» – удивляется девушка.

Утверждение, что Минск – зеленый город, кажется ей странным.

«Полное вранье. В районе Комсомольского озера много парков, а так – все сухо, серо, скучно, деревья вырубают. Хочется больше воздуха, но я понимаю, что земля в столице дорогая, потому и застраивают свободные куски», – говорит собеседница.

Уехала бы Илона обратно на малую родину? Девушка отвечает однозначно.

«Ни в коем случае. Там мрак, бесперспективность. Тем более, я работаю в сфере рекламы. Что я буду делать в райцентре?» – спрашивает она.

Если уж менять место жительства, то придется вовсе переезжать в другую страну, убеждена Илона. Ведь, кроме Минска, в Беларуси «молодому и амбициозному человеку делать нечего».

Вместо итогов

Везде и во все времена в большие города устремлялся народ. Кто работать, кто учиться, а кто – «на постоянку» жить.

Но надо понимать, что немалое число приезжих, как и коренных минчан, Минск покинет. Одни уедут за границу, а другие выберут места потише внутри страны.

Законы урбанизации, экономики, социологии и психологии никто не отменял. Так что Минск – при любом раскладе – лицо страны и еще одна ступень для многих на пути в «большой мир».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип