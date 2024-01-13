Мясник-маршал Жуков треснул бы от смеха Александр Невзоров

13.01.2024, 15:57

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Вдумайтесь.

Дамы движения «путь домой» для своих акций сами выбирают те места, которые только подчеркивают бессмысленность и безнадежность их протеста, полную обреченность их дела.

Если бы памятники могли хохотать, то мясник-маршал Жуков треснул бы от смеха, наблюдая в своем изножии «путьдомойку» с ее наивным плакатиком «Верните мужа!».

Сам Жуков тратил солдатское мясо с такой бессмысленной щедростью, что поля покрывались пятью слоями русских трупов, а союзники седели от ужаса.

Полное и абсолютное безразличие к жизням и боли «своих» было его фирменным стилем.

Точно так же парадоксально выглядят и вечные цветочки дам к «неизвестному солдату».

Что такое «неизвестный солдат»?

Вдумайтесь.

Прежде всего, это - лишенный помощи, брошенный и неопознанный «кирзач», которого оставили гнить до полной неопознаваемости.

Это символ наплевательства командования и на жизнь и на саму смерть солдата. Это знак полнейшего расстройства порядков в армии.

Мемориал у Кремля - вечное напоминание черни о том, что государство будет «тратить» ее сколько захочет и как захочет.

Ни «цветочки», ни слезные акции на старых мемориалах не помогут «путьдомойкам».

Из окопного рабства их мужей может освободить только могила Путина.

Кстати, Марию Андрееву, активистку «путь домой», во время ее очередных «цветочков» задержала полиция. Не злобничали, особо не хамили, быстро отпустили.

Александр Невзоров, t.me

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