«Конец истории» действительно наступил 2 Александр Данилов

13.01.2024, 16:31

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Украина сломала все планы и расчеты, и не только России.

«Ничего об Украине без Украины» – максимально корректная позиция, которую занимают наши союзники и партнеры по урегулированию вопросов, касающихся нашей страны. В то же время у этой формулы есть и другая сторона, остающаяся в тени, но которая в проектировании будущего имеет решающее значение. И это не об вежливости, это о субъектности, когда «ничего об Украине без Украины» не позволит сама Украина.

Такая ситуация новая и непривычная для любителей традиционных комбинаций «Большой шахматной доски», где ключевое значение имеют большие фигуры, а позицию других можно не учитывать. Однако мир меняется. В какую сторону – развития и прогресса или архаики консерватизма и всевластия авторитаризма – сейчас решается, прежде всего, на украинских полях, перерытых окопами и воронками.

Украина становится символом таких перемен. И этот порядок предполагает невозможность в процессе принятия решений и достижения договоренностей международными игроками не принимать во внимание позицию Украины в сферах ее жизненных интересов. Здесь следует отдать должное нашим союзникам в их понимании новых обстоятельств и их усилиям по необходимой адаптации.

Эти обстоятельства – появление украинской субъектности, хотя и только что сформированные, но одновременно являющиеся проявлением глобальной тенденции глобальных преобразований, которые штормовой волной накрывают мир. Поэтому можно считать, что фукуямовский «конец истории» действительно наступил, но только потому, что началась новая история.

Одним из кардинальных проявлений исторических сдвигов есть начало перестройки мировой системы безопасности, разрушение старых механизмов и создание новых. И как бы кому-то не хотелось вернуть мир в прошлое, когда существуют два глобальных полюса силы, которые определяют траектории движения целых континентов и стран, – это время все-таки прошло. История не любит повторений и не идет по кругу, поэтому современная Россия – не СССР, а Путин – не Сталин, они лишь их карикатурное отражение.

История, всегда за движение и изменения, поэтому в момент эволюционного перехода к существованию в условиях господства технологий цифры и Big Data логично ожидать, что придет время максимальной геополитической сложности.

Именно поэтому следует создать хотя бы общее представление о составляющих и основных элементах масштабной картины мировых политических перемен.

Есть и остается глобальный игрок – Соединенные Штаты Америки, но в соревновании за мировое лидерство все более ощутимым становится дыхание Китая в спину. Страны, прогресс которой, кстати, в большинстве своем произошел благодаря усилиям самого Запада – его технологий, финансов и инновационных разработок. К тому же сейчас Китай получил в качестве бонуса, как сырьевое приложение, территорию России. Но в условиях все большего напряжения в отношениях с США и Европой, ограниченности возможностей доступа к западным технологиям, внутренних экономических и демографических сложностей, перспективы Китая выглядят довольно туманными.

На глазах крепнет и накачивает экономические мускулы Индийский субконтинент и макрорегион Латинской Америки, где главными драйверами роста стают их демографические темпы роста. После 2040 года юг африканского материка по количеству трудоспособной молодежи будет самой перспективной площадкой для переноса мирового производства и одним из крупнейших рынков потребления.

Крайне недальновидным будет не учитывать и «старую добрую» Европу, которой уже не первый век подряд прочат упадок. Европейский союз, который, казалось бы, законсервировался в собственном благополучии и потерял энергию изменений, volens nolens встал на путь перезагрузки всех жизненно важных систем – от ценностной до военной, пережив шок сеанса дефибрилляции в исполнении путинской камарильи.

Центром глобальной борьбы за ресурсы становится Арктика, в которой невозможно обойти интересы и позицию Канады и небольших по размеру, но чрезвычайно мощных по экономическому потенциалу скандинавских стран.

Германия превращается прямо в глаза и вместе с Францией делает мощную заявку на европейское лидерство. Заявления о необходимости Европейского союза сформировать собственную объединенную армию очень симптоматичны в этом плане.

Украина в то же время находится в процессе формирования подходов к созданию собственных союзов безопасности и объединений, в которых потенциальными участниками являются наши ближайшие соседи, прошедшие испытания войной, а также США и Великобритания, и этот список постоянно пополняется.

Мир меняется. Центры силы возникают там, где их не было раньше, на решение влияют голоса, которых никто не слышал. Вибрации, появляющиеся на одном конце земного шара, очень быстро начинают расходиться в его отдаленные уголки. Глобализация, информационная связанность привели к коренным изменениям структуры мировой безопасности.

Украина – наиболее яркий пример и символ больших изменений в формировании мирового баланса сил и влияния.

24 ноября 2022 года Украина перевернула стол с «Большой шахматной доской», поломав все планы и расчеты, и не только России… Поэтому стоит отложить прогнозы, ужасы и сценарии, построенные по принципу Realpolitik, – все будет по-другому и все будет хорошо!

Александр Данилов, «Украинская правда»

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